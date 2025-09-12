城咲仁、妻・加島ちかえと夫婦で『丸鶴魂』売り子姿を公開 板橋区民祭に2年連続出店を告知
元カリスマホストでタレントの城咲仁（47）の妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。昨年いっぱいで閉店した夫・城咲の実家の中華料理店『丸鶴』看板メニューの味を受け継いだ“チャーシュー炒飯”の『丸鶴魂』が2年連続で「板橋区民祭」に出店することを、昨年の夫婦での出店の様子を収めた写真を添えて報告した。
【写真】夫婦で『丸鶴魂』の売り子姿で奮闘する城咲仁＆加島ちかえ
加島は「2025年秋!!お陰様で去年に引き続き2年目の出店 昨年の初出店は本当に右も左もわからない中、調べて聞いて動いて…全力だったのですが ジンチカ夫婦の新たな挑戦に賛同し、支えてくださった業者・スタッフの皆様と、暑い中にも関わらず長蛇の列に並んで丸鶴魂のしっとりチャーハンを食べてくださった皆様のお陰様で完売御礼でした!!」とつづり、「丸鶴魂」の文字とチャーハンのイラストが入ったおそろいのTシャツで夫婦で奮闘する2ショットを披露。
「最後の写真、連日準備や確認作業に追われて疲労困憊の去年のジンチカw」と、夫婦ともに“自然体”のオフショットも添えた。
この投稿にファンからは「おめでとう御座います、希望休み出します」「拡散させて頂きます」「丸鶴魂で頑張って下さい」「チカさんご無理なさらず体調には気をつけてくださいね」「良いこと尽くめですね」など応援の声が寄せられている。
