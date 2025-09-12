「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

三つどもえで争われる女子１次リーグが行われ、２４年日本選手権女王のＳＣ軽井沢クは、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに５−４で競り勝った。１１日から２連勝で、通算成績を２勝１敗とした。

粘りを見せた。１１日に４−１３で大敗を喫したロコ・ソラーレ戦。最終エンドまで４−４の同点で食らいつくと、不利な先行の最終投でスキップ上野美優がドローを沈め、ナンバー１を確保した。相手にプレッシャーを与え、コ・ソラーレのスキップ藤沢五月がミス。１点スチールで劇勝をつかみ、上野美は「接戦で攻めきって最後につなげていこうと確認していて、それができた試合。最後はイメージよく投げることができた」と胸を張った。

大会初日の１１日は午後１時開始、午後６時開始の２試合が組まれ、この日は午前８時開始と“３連戦”の過密日程を消化した。ミーティングなどの時間もあり、前夜の睡眠時間は約５時間。それでも「みんな元気でできている！そこが若さで補えている部分かな」と、氷上メンバー平均年齢２２・５歳のフレッシュさで乗り越えた。

次戦は午後６時からのフォルティウス戦。３勝目なら決勝進出が決まる。上野美は「ミーティングとお昼ご飯を食べて、少し仮眠を取ってリラックスする時間にしたい。最終日まで元気までいけるように、休めるところは休んで切り替えながらやっていきたい」とにっこりと笑った。

◆カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の代表決定戦の大会方式 女子は３チーム（ロコ・ソラーレ、フォルティウス、ＳＣ軽井沢ク）で１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦する。上位２チームが当該対戦成績を持ち越し、３戦先勝方式の決勝を行う。優勝チームはミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、ケロウナ）に出場。上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。