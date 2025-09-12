女優の田中みな実（38）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。フォロワー200万人超のインスタグラムをやめた理由を語った。

この日は初出し未公開SP。田中がゲスト出演した回の未公開シーンが放送された。

田中はスマホについて「お家に帰ったら基本触らない」と明かした。田中はX（旧ツイッター）もインスタグラムを行っていない。「写真集の販売促進のためにやっていたインスタはあったんですけど、それはやめました」と話した。

若槻千夏が「続けなかったんですか？フォロワー100万人以上いたじゃないですか？」と聞くと、田中は「200万人以上いました」と照れながら訂正。インスタをやめた理由について、「スマホを見ちゃう時間が長くて。この投稿に対してはこれだけいいねがついてる、これはそんなにつかないんだってすごいそっちばかり見ちゃって、ワンちゃんと目が合う回数が減っちゃったんですよ。これはマズいなって思ってやめました」と明かした。

指原莉乃が「じゃあTikTokでダラダラしちゃうことないんですか？」と聞くと、「TikTok！？」と目を丸くして、笑いを誘った。