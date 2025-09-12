ロックバンド「TUBE」の公式サイトが12日までに更新され、チケット転売に関する声明を発表した。

サイトでは11日、「TUBEコンサートチケット転売に関する重要なお知らせ」として「ファンクラブでは長年、会員の皆さまとのつながりを大切にしたいという思いから、オリジナルデザインのチケットをお届けしてまいりました。しかしながら、残念なことにファンクラブでお求めいただいたチケットが高額で不正転売される事例が増えてしまい、本当に行きたいと願う方が落選してしまうという状況が現実に起きておりました」と説明。

「このような事情を受け、数年前よりやむを得ず防止策として電子チケット及び記名式コンビニ発券チケットへ移行させていただきました。決して本意ではなく、今もオリジナルチケットをお届けしたい気持ちでおりますが、大切な皆さまに安心してご参加いただくための苦渋の決断でした」と振り返り、「それでもなお近年TUBEが開催するコンサートチケットの転売が多数確認され、非公認転売サイトで正規価格の何倍もの値段で出品されております。2019年6月に『チケット不正転売禁止法』が施行され、TUBEのコンサートにおいてもチケット不正転売は固く禁止とさせていただいております。正規販売以外でのチケットの購入及び、購入したチケットを不正に転売する行為は、絶対に行わないでください」と呼びかけた。

さらに「万一、オークションや転売サイト、SNS等で不正に入手されたチケットでのご来場が判明した場合は、同行者を含め入場をお断りいたします。入場後に発覚した場合はご退場いただく場合がございます。また今後ファンクラブ優先予約でチケットをお取りできなくなりますのでご注意下さい」とし、「公演会場にご来場の際、ご本人様確認（免許証、マイナンバー、パスポート等顔写真付き証明書）をさせていただく場合がございますので、必ずコンサート来場時は会員証と本人確認証明書をお持ちいただくようお願いいたします。また、転売者からチケットを購入した際、偽造された本人確認証明書を渡されることがございますが、偽造の本人確認証明書を提示することで、文書偽造罪となり、非常に厳しい処罰を受けることになりかねませんので十分ご注意いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。