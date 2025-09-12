10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の追加キャストとして、菊地凛子、坂東彌十郎、井上順、野間口徹、シルビア・グラブ、野添義弘、長野里美、佳久創の出演が発表された。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

三谷脚本作品には大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK）以来2度目の出演となる菊地が演じるのは、案内所のおばば役。謎めくメッセージで主人公・久部三成（菅田将暉）を翻弄する。

歌舞伎俳優の彌十郎が演じるのは、渋谷にある八分神社の神主で、巫女の樹里（浜辺美波）の父親・江頭論平。厳格に振る舞うが、実はとある女性ダンサーの追っかけをしているという役どころ。なお、三谷脚本作品には大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK）、映画『スオミの話をしよう』（2024年）に出演している。

井上は、劇場の客引き・うる爺役で登場。うる爺は渋谷の繁華街に精通した調子のいいおっちゃんで、巧みな口上で、夜な夜な手持ち看板をかざしながら客引きしているキャラクターだ。また井上は、三谷脚本作品には映画『ラヂオの時間』（1997年）、『3番テーブルの客』（1996年／フジテレビ系）、大河ドラマ『真田丸』（2016年）に出演している。

三谷脚本作品には初参加となる野間口は、体、表情、言葉全てから哀愁が漂う、舞台監督・伴工作役を担当。トラブル続きの劇場を成立させようと苦労を惜しまず奔走する。

三谷脚本作品の常連であるグラブは、ゴージャスな劇場オーナー・ジェシー才賀役に。赤字続きの劇場にやきもきし、支配人にプレッシャーをかけるという役どころで、流行をいち早く取り入れるミーハーな一面も。三谷脚本ドラマには『死との約束』（2021年／フジテレビ系）、大河ドラマ『真田丸』（2016年、NHK）、同『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK）などに出演している。

元ラグビー選手という異色の経歴を持つ佳久は、WS劇場オーナー・ジェシー才賀（シルビア・グラブ）の秘書・乱士郎を演じる。

そのほか、劇場支配人・浅野大門を野添、その妻・浅野フレを長野がそれぞれ演じる。次から次にトラブルが発生し、劇場運営に日々てんやわんやしている2人。赤字続きでジェシー才賀からもプレッシャーがかかり……。長野は、三谷脚本作品には舞台のほか、大河ドラマ『真田丸』（2016年／NHK）、『誰かが、見ている』（2020年／Prime Video）、『死との約束』（2021年／フジテレビ系）に出演している。

■コメント・菊地凛子（おばば役）また三谷幸喜さんの世界に呼んで頂ける俳優人生があったなんて、大変に大変に大変に嬉しく思います。そして、キャストの皆さんの豪華絢爛！！ 正直、心も身体も震えました。そして、温かくて楽しいスタッフの皆さんと力を合わせて作る幸せを噛み締めつつ、おばばという難解な役を乗りこなしていけたらいいなぁーという気持ちでございます。ありがとうございました！！

・坂東彌十郎（江頭論平役）先ずお話をいただいた時に“おー楽しみ！”と思い。台本を読んで“うはー！ こりゃ楽しみ！”って思い。撮影が始まってからは“あははは！ 楽しみ！ 楽しみ～！”って思っています。皆さんどうぞお楽しみに！！

・井上順（うる爺役）『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は私が生まれ育った街、今も大勢の方たちが出入りする渋谷が舞台です。子供の頃、親に連れてってもらったり、小中学生時代にちょっと背伸びをしたりして大人の雰囲気を味わった場所。今は仲間と昭和を感じながら美味しい楽しい時間を過ごしてます。ドラマは昭和のノスタルジーを十分に味わいながらファンタジックな世界を醸し出します。そんな昭和を一緒に探求して下さい。探求～(Thank you)。ははは♡

・野間口徹（伴工作役）芝居を始めた頃から憧れの存在だった三谷さんの作品に、よもや自分が出演することになるとは想像もしておりませんでした。撮影初日から“楽しい”の連続で、興奮を抑えて冷静さを保つのに苦心した憶えがあります。すでにご存知の通り、各方面から一筋縄ではいかない面々が集結し、その世界を創り上げております。きっと楽しんで頂けるはずですので、10月までお待ちくださいませ。

・シルビア・グラブ（ジェシー才賀役）まず、この作品に出られること、豪華キャスト、素晴らしいスタッフの皆様と共演できることがものすごく幸せです。ドラマのレギュラーとして出演する事も今まであまりなかったのでとても刺激的な現場でした。初めてセットを見た時の興奮忘れられません！個人的には早く見たい！皆様にも早く見てほしい！早く台本に書いてあったシーンたち、台詞たちの完成版を目撃したい！あの時代のあの街のエネルギーたっぷりでがむしゃらに生きている住人たちと早く会いたい！

・野添義弘（浅野大門役）バブル期に入る少し前のエリマキトカゲが大流行だった昭和59年の渋谷のお話です。とにかく面白く素敵です！！ 監督はじめ、全スタッフの皆さんが全精力注いで昭和59年を作って下さって、特にスタジオセット、オープンセットはホントに昭和にタイムスリップした感覚になりました(連ドラでオープンセット、驚きです)。キャストの皆さんもいろんなジャンルから参加されていて、舞台出身の方、お笑い界の方、アイドル出身の方、歌舞伎界の方、バラエティー界の方、小劇場出身の方、モデル出身の方、音楽業界の方などなど素敵な化学反応が起きています！ そして民放GP帯連ドラ25年ぶりの三谷幸喜さんの脚本。スタッフの皆さんが作ってくれた昭和59年の世界観×個性派キャラの俳優部×三谷さんの半自伝的脚本、この3つが重なれば、楽しくならない訳が無い！ スマホも無い時代、渋谷の片隅で不器用ながらも一生懸命生きる人間くさい人たちが、衝突しながらも前を向き、エネルギッシュに生きた1984年、昭和59年をお見逃しなく！！！

・長野里美（浅野フレ役）またも三谷作品で“変な女”を演じる機会をいただけて、本当に嬉しいです！ しかも“長野さんにしかできない”と三谷さんから言われ、調子に乗りました（笑）。“ドラマの外で勝手に生きている感じが凄くいい！”とも。フレは本当に妙ちくりんですが、監督さんたちからも愛されて（いじられて？）演出していただいて、楽しんで演じることができ、私の中でも新鮮な役です。また、顔合わせの時に三谷さんがおっしゃっていた“誰もが輝く明日を信じていた、そんな時代のことを今に生きる人たちに伝えたい”という言葉が心に残っています。どうぞこれを見る方が元気になれますように。たくさんの方々にご覧いただきたい作品です。

・佳久創（乱士郎役）この度、乱士郎を演じることになりました佳久創です。三谷幸喜さんの作品に再び出演できることを、大変光栄に思っております。今作品は主演の菅田将暉さんをはじめ、錚々たる出演者の皆さまが脚本の三谷さんによって作り出されたキャラクターを、一度観たら忘れられないくらい個性的に演じられており、ストーリーも目が離せない展開が怒涛のように続きます。その中で私が演じる乱士郎は、無口で無愛想な男であり、どのように演じていくか悩んでいたのですが、西浦正記監督にキャラの方向性を導いていただき、登場する度にインパクトを残していく面白い役になり、私自身も大好きな役となりました！ また、舞台が1980年代ということもあり、衣装・セット・小道具など、なにからなにまでリアルに再現されており、まるで当時にタイムスリップしたかのような感覚を楽しんでいただけると思います。登場人物全員の思惑が入り乱れる群像劇、ぜひお楽しみください。

・金城綾香（プロデュース）皆さんのコメントをお読みいただくだけで、今作がどれほどバラエティーに富んだ多種多様な才能あふれた方にご出演いただいているか、ご理解いただけるかと思います！ 菊地さんはあんなに美しい方なのに、その美しさを忘れさせてくれる“おばば“を最高にチャーミングに演じてくださいました。彌十郎さんは、本当に優しさがあふれる方で、浜辺さんとすてきな親子を演じてくださいましたし、順さんは世界中に愛される“うる爺“をパワフルに演じてくださいました。跳ね回っている“うる爺“にぜひご注目いただきたいです。また、野間口さんは冷静沈着で多才な“伴“を演じてくださいました。“伴さん！”と菅田さん演じるクベが声をかけるシーンをぜひ楽しみにしていただきたいです。シルビアさん、佳久さんの怪しげなペアは、セクシーでもあり、コミカルでもあり、そして恐ろしくもあり…。この2人が物語を掻き回すさまも楽しみにしていただきたいです。野添さんと長野さんのご夫婦は、支配人として劇場を守ってくださっています。この夫婦もとっても個性的なので、注目してご覧いただきたいです！（文＝リアルサウンド編集部）