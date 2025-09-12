次世代Virtual esports Project・ぶいすぽっ！は、オリジナルゲーミングデバイスプロジェクト『VSPO! GEAR』の第3弾として、『VSPO! GEAR ゲーミングマウス』を9月27日9時より発売する。

（【画像】コラボデザインのゲーミングマウスとマウスドングルミニアクリルスタンド）

本製品は、9月25日から28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」の「GALLERIA」出展ブースにて展示される。

『VSPO! GEAR ゲーミングマウス』はPulsar Gaming Gearsと協業のもと、ぶいすぽっ！メンバーの意見を取り入れて開発した製品だ。デザインは23種類展開され、付属のワイヤレスドングルには同時発売予定の『マウスドングルミニアクリルスタンド』が挿し込める仕様を採用した。

そのため、ぶいすぽっ！メンバーそれぞれのデザインを味わいつつ、受信機を「推し」を飾るステージとしても活用できる作りに仕上がっている。

価格は22,480円で、10月13日までの受注生産となる。『マウスドングルミニアクリルスタンド』も同日程で受注生産が行われ、価格は1,000円だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）