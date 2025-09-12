[9.11 国際ユースサッカーin新潟第1節 U-17日本代表0-1 U-17ウェールズ代表 新発田市五十公野公園陸上競技場]U-17日本代表とU-17ウェールズ代表、U-17オーストラリア代表、そしてU-17新潟選抜の4チームが優勝を争う「第27回国際ユースサッカーin新潟」が11日、開幕した。U-17日本代表は新発田市五十公野公園陸上競技場でU-17ウェールズ代表と対戦。後半に決勝点を奪われて0-1で敗れた。

U-17日本代表は初戦でウェールズと対戦

自分の特長を出しながら勝つことを目指した

ウェールズの10番FWルイ・ブラッドリー(マンチェスター・ユナイテッド)のドリブルは止まらなかった

GK平野稜太(大分U-18)はこの試合、ビッグセーブを連発

MF小枝朔太郎(磐田U-18)が身体を張ってボールを奪い返す

特に前半、攻守で存在感を放ったDF倉橋幸暉(鹿島ユース)

前半39分、右WB土井口立(神戸U-18) が抜け出すもシュートはポスト直撃

後半22分、ウェールズは交代出場のFWジャック・サイクス(カーディフ)が先制ゴール

後半28分、交代出場のFW安西来起(岡山U-18)が決定的な左足シュート

左WB原田爽潤(東京Vユース)は短い出場時間でアグレッシブなプレー