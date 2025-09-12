U-17日本代表は「国際ユースサッカーin新潟」初戦でウェールズに0-1で敗戦。残り2試合で個を輝かせ、連勝を目指す
[9.11 国際ユースサッカーin新潟第1節 U-17日本代表0-1 U-17ウェールズ代表 新発田市五十公野公園陸上競技場]
U-17日本代表とU-17ウェールズ代表、U-17オーストラリア代表、そしてU-17新潟選抜の4チームが優勝を争う「第27回国際ユースサッカーin新潟」が11日、開幕した。U-17日本代表は新発田市五十公野公園陸上競技場でU-17ウェールズ代表と対戦。後半に決勝点を奪われて0-1で敗れた。
今回のU-17日本代表は08年生まれのU-17世代6選手と09年生まれのU-16世代の14選手によって構成。年代別日本代表の中心選手、そしてU-17ワールドカップメンバー入りを狙う選手たちが、チームの中でどう個を輝かせるかを期待されている。
10番FWルイ・ブラッドバリー(マンチェスター・ユナイテッド)やMFアレックス・マルシニアク(アーセナル)、ゲーム主将のCBノア・ウィリアムス(カーディフ)らが先発したウェールズに対し、U-17日本代表は3-6-1システムを組んでゲームをスタートした。
GKは平野稜太(大分U-18)で右から森井莉人(広島ユース)、倉橋幸暉(鹿島ユース)、吉川晴翔(柏U-18)の3バック、両ワイドは右WBが土井口立(神戸U-18)で左WBが佐藤桜久(柏U-18)。ゲーム主将の西岡健斗(磐田U-18)と小枝朔太郎(磐田U-18)がダブルボランチを組み、2シャドーが恒吉良真(名古屋U-18)と中島大翔(大宮U18)、そして最前線に齋藤翔(横浜FCユース)が構えた。
5分、ウェールズのブラッドバリーに左サイドを抜け出され、FWオリ・ニューマン(サウサンプトン)にゴール至近距離から決定的なシュートを打たれたが、GK平野がストップ。直後には、GK平野のスローを起点に中島が左サイドからのドリブルでシュートまで行き切るも、右足シュートはわずかに右へ外れた。
前半、日本はミスが多く、中盤に入れたボールを奪われると、WBの背後を狙われる形でピンチ。シュート、ラストパスにまで持ち込まれてしまう。「(ウェールズは)個々が強くて簡単に突破されるシーンっていうのは多かったんで、まず簡単にやられないようにするっていうのと、最後は自分が止めるぐらいの気持ちでずっとやってました」というGK平野に救われるシーンが3度、4度とあったが、日本は何とか0-0を維持した。
その日本は前半半ば以降、相手ゴールに迫る回数を増加。倉橋の縦パスから恒吉がラストパスを狙い、中島がカットインシュートへ持ち込む。22分には最前線で身体を張る齋藤の落としから、精力的にボールに係わろうとしていた西岡が左足シュート。相手が前から奪いに来なかったことから3バックがボールを運んで相手を押し込み、サイド、背後を狙った攻撃から小枝や土井口がシュートシーンに絡んだ。
守備面ではなかなか相手のサイド攻撃を止めることができなかった。それでも、吉川のコーチングや森井の高さ、佐藤のスピードを活かした守り。また、献身的にDFラインをサポートする小枝や西岡が奪い返して攻撃に結びつける。苦戦の中、3バックの中央を務めた倉橋は落ち着いた攻守。特に前半は相手の動きを見ながら確実にマイボールにし、それを運んでミドルパスを通すなど、GK平野とともに存在感のある動きを見せていた。
前半33分、日本は左クロスのこぼれを齋藤が反応して右足シュートを放つも、相手GKに止められた。39分にも倉橋のフィードで右の土井口が一気に抜け出し、そのまま右足を一閃。だが、ファーポストを叩き、先制することができない。日本はこの後、俊足WB佐藤の左クロスや土井口、恒吉、中島のシュートでゴールを脅かすも決め切ることができなかった。
後半、日本は左の吉川が前に出てスルーパスを狙ったほか、佐藤がスペースへスプリント。相手の堅守を崩そうとしたが、全体的にミスが増えて相手に流れを渡してしまう。12分、日本は森井、小枝、恒吉、齋藤をDF熊田佳斗(大宮U18)、MF宮崎叶(浦和ユース)、MF 井内亮太朗(神戸U-18)、FW永添功樹(C大阪U-18)と入れ替える。
だが、中盤へ差し込みに行ったパスを奪われ、相手の個の力で押し返されてしまう。22分には土井口と中島を右WB児山雅稀(帝京長岡高)とFW安西来起(岡山U-18)へ交代した。その直後、相手の右スローインのシーンで日本に一瞬の隙。切り替えと対応が遅れ、FWジャック・サイクス(カーディフ)に左足のコントロールショットを決められた。
日本は前からボールを奪いに行って反撃する。宮崎が相手のプレスをいなす形でボールを動かし、井内の折り返しを安西が左足で狙ったほか、左ショートコーナーから佐藤のクロスのこぼれを永添が右足で狙う。ウェールズのGKエリオット・メレディス(コベントリー)やDF陣の壁は厚かったが、安西、永添がエネルギッシュな動きを見せるなど勢いを持って前へ。ピンチもあったが、GK平野や熊田、倉橋、吉川、児山らが踏ん張りながら同点を目指す。
41分、日本は佐藤を左WB原田爽潤(東京Vユース)へ交代。すると、原田が短い出場時間の中で3度4度と縦に仕掛けてゴール前のシーンを生み出す。そして、45+5分、左中間から仕掛けた井内が安西とのコンビから決定的な右足シュート。だが、これも相手の好守に阻まれ、0-1で敗れた。
この日の日本は緊張とスリッピーで深い芝の影響もあったか、ミスが増え、後半の早い時間帯で足を攣らせる選手も。各選手がチームの中で自分の特長を出そうとし、相手の11本を上回る13本のシュートを放った。また、粘り強い守備も見られたが、2連覇、全勝優勝を目指した大会の初戦で黒星を喫することに。小野信義監督は「本当、誰が個人で光ったのってなった時に、そこまで光らせてあげることができなかった」と残念がる。
小野監督は今年、来年のU-17ワールドカップを目指すU-16日本代表を指揮。今回のメンバーは今年、また来年のU-17ワールドカップ出場を掲げる選手たちだ。フランス遠征から帰国直後の廣山望監督ら本来のU-17日本代表スタッフも視察に訪れる中、貴重なアピールの機会で悔しい敗戦。小野監督が「(チャンスはあるって思ってしまうが、実際は)チャンスっていっぱいある訳では無いから」というように、チャンスを得ることも、掴むことも簡単なことではない。
今回のチャンスはあと2試合。佐藤は「(ウェールズは)背大きい選手がいましたけど、そこまで嫌ではなかった。そこまで強い感じはなかったんで、負けてしまったのは凄い悔しいです。みんなが、っていうより、自分が輝けなかったんで、まず自分ですね」と語り、平野は「自分が出る時は自分のプレーをして、出ない時はちゃんと支えて2連勝できるように頑張りたいです」。13日に行われる次節はU-17新潟選抜と対戦。U-17オーストラリア代表を3-1で撃破し、自分たちに向かってくる相手を個人、チームで打ち破る。
(取材・文 吉田太郎)
U-17日本代表は初戦でウェールズと対戦
自分の特長を出しながら勝つことを目指した
ウェールズの10番FWルイ・ブラッドリー(マンチェスター・ユナイテッド)のドリブルは止まらなかった
GK平野稜太(大分U-18)はこの試合、ビッグセーブを連発
MF小枝朔太郎(磐田U-18)が身体を張ってボールを奪い返す
特に前半、攻守で存在感を放ったDF倉橋幸暉(鹿島ユース)
前半39分、右WB土井口立(神戸U-18) が抜け出すもシュートはポスト直撃
後半22分、ウェールズは交代出場のFWジャック・サイクス(カーディフ)が先制ゴール
後半28分、交代出場のFW安西来起(岡山U-18)が決定的な左足シュート
左WB原田爽潤(東京Vユース)は短い出場時間でアグレッシブなプレー
日本は0-1で悔しい敗戦。残り2試合で2連勝を目指す
