横浜BCのマイク・コッツァーが手術…“母国”エストニア遠征も不帯同に

9月12日、B1の横浜ビー・コルセアーズは、マイク・コッツァーが東京都内の病院で左肩の手術を受けることを発表した。

エストニア出身で現在28歳のコッツァーは、209センチ122キロのパワーフォワード兼センター。ドイツ、スペインのチームを経て、2024－25シーズンに横浜BCへ加入すると、49試合の出場で1試合平均10.9得点8.1リバウンド3.4アシスト1.6スティールを記録した。

2025－26シーズンも選手契約継続に合意し、現在開催中の「FIBA ユーロバスケット2025」エストニア代表候補にも名を連ねていたものの、8月23日付けでクラブより負傷したことが発表され、同27日に左肩後方関節唇損傷、左肩関節後方不安定症のためインジュアリーリスト入り。外国籍ビッグマンの長期離脱に伴い、9月8日には前群馬クレインサンダーズのケーレブ・ターズースキーを獲得したことが発表された。

コッツァーの復帰時期については、「チームドクターおよびメディカルチームと協議の上、決定いたします」とのこと。横浜BCは9月17日からエストニア遠征に臨むものの、同国出身のコッツァーは帯同しないことが決まった。

【動画】無念の長期離脱…コッツァーの昨季プレーハイライト映像