「外食」が２１位にランクイン、記録的猛暑で７月全店売上高４４カ月連続前年上回る＜注目テーマ＞
★人気テーマ・ベスト１０
１ 下水道
２ 人工知能
３ データセンター
４ 半導体
５ 国土強靱化
６ 量子コンピューター
７ 防衛
８ 核融合発電
９ ＪＰＸ日経４００
１０ ステーブルコイン
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「外食」が２１位にランクインした。
日本フードサービス協会（東京都港区）が８月２５日に発表した７月度の外食売上高では、会員社を対象とした７月度の全店ベースの売上高が前年同月比８．７％増と４４カ月連続で前年実績を上回った。同協会によると、６月に続き「記録的な暑さ」となったことで、冷たいメニューやビール類などが好評となったほか、好天のなか月後半は夏休みの行楽需要なども好調だったという。
ただ、猛暑の影響は各社まちまちとしており、シニア層などの客足はマイナスとなる一方で、「涼を求める」外食動機も増えたという。夏休みの行楽需要もあり、大型商業施設立地の店舗では、安定した集客につながるところもあったとしている。翌８月はもとより、９月に入っても猛暑が続いているだけに、８月以降の動向が注目されている。
この日の関連銘柄の動きでは、目立った動きは少ないものの、回転ずし「くら寿司」を展開するくら寿司<2695.T>、「焼肉きんぐ」を展開する物語コーポレーション<3097.T>、回転ずし「スシロー」を展開するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーホールディングス<7550.T>、横浜家系ラーメン「町田商店」を展開するギフトホールディングス<9279.T>などが堅調な動きを見せている。
出所：MINKABU PRESS
１ 下水道
２ 人工知能
３ データセンター
４ 半導体
５ 国土強靱化
６ 量子コンピューター
７ 防衛
８ 核融合発電
９ ＪＰＸ日経４００
１０ ステーブルコイン
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「外食」が２１位にランクインした。
日本フードサービス協会（東京都港区）が８月２５日に発表した７月度の外食売上高では、会員社を対象とした７月度の全店ベースの売上高が前年同月比８．７％増と４４カ月連続で前年実績を上回った。同協会によると、６月に続き「記録的な暑さ」となったことで、冷たいメニューやビール類などが好評となったほか、好天のなか月後半は夏休みの行楽需要なども好調だったという。
ただ、猛暑の影響は各社まちまちとしており、シニア層などの客足はマイナスとなる一方で、「涼を求める」外食動機も増えたという。夏休みの行楽需要もあり、大型商業施設立地の店舗では、安定した集客につながるところもあったとしている。翌８月はもとより、９月に入っても猛暑が続いているだけに、８月以降の動向が注目されている。
この日の関連銘柄の動きでは、目立った動きは少ないものの、回転ずし「くら寿司」を展開するくら寿司<2695.T>、「焼肉きんぐ」を展開する物語コーポレーション<3097.T>、回転ずし「スシロー」を展開するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>、牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーホールディングス<7550.T>、横浜家系ラーメン「町田商店」を展開するギフトホールディングス<9279.T>などが堅調な動きを見せている。
出所：MINKABU PRESS