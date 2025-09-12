株式会社アイ・オー・データ機器は、Thunderbolt 5に対応したポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズの予約受付を9月10日（水）に開始した。出荷は10月中旬の予定。

Thunderbolt 5（最大80Gbps）に対応。最大転送速度は読み出し約6,000MB/秒、書き込み約5,000MB/秒を実現した。同規格に対応したポータブルSSDの製品化は、国内メーカーとして初という。

放熱性に優れたアルミボディを採用。温度を検知して連動するファンも内蔵し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出するとしている。

また、ヒートシンク一体型の外装で表面積を広く確保し、熱伝導効率を向上。これによりSSDの温度上昇を効果的に抑制できるという。

約27cmのUSB Type-Cケーブルを直付けし、電源はUSBバスパワーに対応する。

外形寸法は約150×58×19mm。質量は約290g。

SSPU-TFC2（2TB）：8万3,380円 SSPU-TFC4（4TB）：12万2,760円 SSPU-TFC8（8TB）：24万5,740円