Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

■ノーネクタイでネイビースーツを着こなした阿部亮平

「ZIP! ありがとうございました！！ 行ってらっしゃい」というメッセージに手を振る絵文字を添えた阿部。

番組でいつも座っているカウンターチェアに腰掛け、テーブルに肘をついて笑顔でピースしている姿を公開した。阿部は前髪をナチュラルに横に流し、ノーネクタイで白シャツ＆ネイビーを着こなしている。

ファンからは「ピースしてるのかわいすぎる」「脚長い」「遠目画角でスタジオの妖精みたい」「爽やかイケメン」「髪切った？」といった声が寄せられている。

■阿部亮平＆岩田剛典らが笑顔で“ZIPポーズ”

また番組公式SNSでは、阿部と水卜麻美アナウンサーが、ゲスト出演した岩田剛典と蒔田彩珠を囲み、4人“ZIPポーズ”をしたオフショットが公開。こちらにも多くの反響が寄せられている。

■阿部亮平 新アーティスト写真

Snow Man

