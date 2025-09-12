Number_i最新アルバム『No.II』がタワーレコード全店舗で販売決定！衣装＆パネル展開催も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの2nd Full Album『No.II』が、9月22日より期間限定でタワーレコード全店舗にて販売することが決定。TOBEアーティストとしては、初のオフィシャルストア以外でのCD販売となる。

またタワーレコード限定で、特別な撮り下ろし写真を使用したオリジナル特典「名刺サイズステッカー」を先着でプレゼント。さらに、全国のタワーレコードの対象店舗にて、発売を記念した衣装&パネル展を開催する。

■Number_iのニューアルバム『No.II』

Number_iのニューアルバム『No.II』は、メンバー3人がディスカッションを重ねて制作された先行配信曲「未確認領域」や、メンバープロデュース曲、ソロ曲などを収録した注目の1枚。

同アルバムを期間限定でタワーレコード店舗にて販売することを記念して、タワーレコードの対象店舗でメンバー着用の衣装やパネルを展示。また全店で『No.II』購入者は特別レシートやタワーレコードオリジナル特典がもらえる。さらに、タワーレコードのために収録されたオリジナルコメント映像がタワーレコード限定で放映される。

■CD販売期間

【CD販売期間】9月22日（月）～10月12日（日）

※9月12日（金）12時よりタワーレコード オンライン「タワレコ店舗受け取り」にて予約可能

※タワーレコード オンラインでのCD販売はない

※渋谷店では、多くの人の来店が予想されるため、購入希望者は予約の有無に関わらず、混雑状況回避を目的とした電子整理券を発行する可能性あり

■Number_iコラボキャンペーン1：『No.II』衣装展示＆パネル展

2nd Full Album『No.II』のリリースを記念して、メンバーがMVやライブで着用した衣装の展示とパネル展を開催する。

＜第一弾＞

【開催期間】9月22日（月）～9月28日（日）※電子整理券制

【開催店舗】大阪 梅田NU茶屋町店：B1F 特設会場

福岡 アミュプラザ博多店：AMU EST 1F 特設スペース

【展示内容】メンバー3人の着用衣装

＜第二弾＞

【開催期間】10月6日（月）～10月12日（日）※電子整理券制

【開催店舗】東京 渋谷店：4F

愛知 名古屋近鉄パッセ店：9F TOWER SPACE NAGOYA

【展示内容】メンバー3人の着用衣装

■Number_iコラボキャンペーン2：『No.II』パネル展 ※衣装展示なし

【掲出期間】9月22日（月）～9月28日（日）

【対象店舗】

＜北海道＞

札幌パルコ店/アリオ札幌店

＜東北＞

盛岡店/仙台パルコ店/郡山店

＜関東＞

渋谷店/池袋店/新宿店/アリオ亀有店/錦糸町パルコ店/吉祥寺パルコ店/ららぽーと立川立飛店/町田店/川崎店/グランツリー武蔵小杉店/アリオ橋本店/横浜ビブレ店/藤沢オーパ店/イオンレイクタウン店/浦和店/アリオ川口店/アリオ上尾店/津田沼店/セブンパークアリオ柏店/アリオモール蘇我店/ららぽーとTOKYO-BAY店/高崎オーパ店/水戸オーパ店

＜中部・北陸・信越＞

新潟店/金沢フォーラス店/上田店/静岡店/ららぽーと磐田店/名古屋パルコ店/東浦店/名古屋近鉄パッセ店/大高店/モレラ岐阜店/鈴鹿店

＜近畿＞

なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/高槻阪急スクエア店/あべのHoop店/アリオ八尾店/京都店/橿原店/神戸店/明石店

＜中国＞

アリオ倉敷店/広島店

＜四国＞

高松丸亀町店

＜九州・沖縄＞

福岡パルコ店/久留米店/アミュプラザ博多店/佐賀店/アミュプラザ鹿児島店/那覇店

※パネル展と衣装展が同時に開催される梅田NU茶屋町店/アミュプラザ博多店は、衣装展会場とは別に店内でパネル展も開催

※期間および内容などは予告なく変更する場合あり

■Number_iコラボキャンペーン3：タワーレコード オリジナル特典

2nd Full Album『No.II』のタワーレコード オリジナル特典として、アルバムをご購入の方にタワーレコードのために撮影した特別な撮り下ろし写真を使用した「名刺サイズステッカー」を先着でプレゼント。

※対象商品1点ご購入につき、特典ステッカーを1枚プレゼント

※特典は先着でのお渡し、なくなり次第終了

■Number_iコラボキャンペーン4：特別レシート

期間中に『No.II』購入者に、メンバー3人のメッセージが印字された特別レシートを発行。

【レシート発行期間】9月22日（月）～9月28日（日）

【対象店舗】タワーレコードおよび TOWER RECORDS mini全店

■Number_iコラボキャンペーン5：店頭サイネージ動画放映

期間中、Number_iメンバーがタワーレコードのために収録した、オリジナルコメント映像をデジタルサイネージにて放映。

【放映期間】9月22日（月）～10月12日（日）

【対象店舗】タワーレコードおよび TOWER RECORDS mini全店

■リリース情報

2025.09.22 ON SALE

ALBUM『No.II』

■関連リンク

タワーレコード オンライン 特設ページ

https://tower.jp/article/feature_item/2025/09/12/0701

■【画像】『No.II』ジャケット写真