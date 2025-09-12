chelmico、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』EDテーマに決定も「SALT AND PEPPER」ジャケ写公開
chelmicoが、ニューシングル「SALT AND PEPPER」の配信およびCDジャケットを公開した。
本作は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』のエンディングテーマに起用。ジャケットには、chelmicoの2人が作品の世界に入り込んだ姿が描かれており、アニメのために特別に描き下ろされたビジュアルとなっている。
配信ジャケットは、これまでも数多くのchelmico作品を手がけてきたグラフィックデザイナー・大倉龍司によるデザイン。おなじみのクリエイティブが、作品をさらに彩っている。
◾️シングル「SALT AND PEPPER」
2025年10月8日（水）先行配信リリース
2025年10月29日（水）CDリリース
予約・購入 https://SG.lnk.to/chelmico_saltandpepper
期間生産限定盤（アニメ描き下ろしジャケット）
品番：XSCL-123 価格：￥1,200
◾️TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』
◆放送情報
2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送開始！
◆配信情報
放送直後より Prime Video にて見放題最速配信
※放送・配信日時は変更になる場合があります
※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
TVアニメ公式サイトhttps://tondemoskill-anime.com/
公式X @tonsuki_anime (https://x.com/tonsuki_anime)
Official TikTok@tondemo_skill（https://www.tiktok.com/@tondemo_skill）
©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
