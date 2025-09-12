chelmicoが、ニューシングル「SALT AND PEPPER」の配信およびCDジャケットを公開した。

本作は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』のエンディングテーマに起用。ジャケットには、chelmicoの2人が作品の世界に入り込んだ姿が描かれており、アニメのために特別に描き下ろされたビジュアルとなっている。

配信ジャケットは、これまでも数多くのchelmico作品を手がけてきたグラフィックデザイナー・大倉龍司によるデザイン。おなじみのクリエイティブが、作品をさらに彩っている。

▲配信ジャケット写真

◾️シングル「SALT AND PEPPER」

2025年10月8日（水）先行配信リリース

2025年10月29日（水）CDリリース

予約・購入 https://SG.lnk.to/chelmico_saltandpepper 期間生産限定盤（アニメ描き下ろしジャケット）

品番：XSCL-123 価格：￥1,200 ©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル

◾️TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ２』 ◆放送情報

2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送開始！ ◆配信情報

放送直後より Prime Video にて見放題最速配信

※放送・配信日時は変更になる場合があります

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 TVアニメ公式サイトhttps://tondemoskill-anime.com/

公式X @tonsuki_anime (https://x.com/tonsuki_anime)

Official TikTok@tondemo_skill（https://www.tiktok.com/@tondemo_skill）

