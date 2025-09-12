K-POPデビューへのサバイバル番組『BOYS II PLANET』 JOYSOUND「みるハコ」で生配信
通信カラオケ・JOYSOUNDは、ABEMAで日韓同時・国内独占配信中の番組『BOYS II PLANET』の第10話を18日(21:20〜)、第11話を25日(21:20〜)に、「みるハコ」で生配信する。
『BOYS II PLANET』ウォッチパーティー
『BOYS II PLANET』は、視聴者参加型オーディション番組『BOYS PLANET』の第2弾として、今年7月から配信されている番組。K-POPワールドスケールデビュープロジェクトとしてデビューを目指す少年たちがサバイバルを繰り広げている。最初の生存者発表では、全世界217の国と地域から総投票数6,296万票が集まった。
その第10話とファイナルである第11話を、JOYSOUNDの対象機種を導入しているカラオケルームで見ることができる。
対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。室料のみの無料サービスで、配信時間は約2時間30分を予定。開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間としている。なお、配信時間は変更の場合あり。
