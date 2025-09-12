9月13日（土）夜6時30分放送！土曜スペシャル「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅　第３０弾」タクシー乗り継ぎ旅、記念すべき第３０弾に宇梶剛士＆加藤諒が登場！栃木県「日光東照宮」から長野県「善光寺」を目指す！

テレ東では9月13日（土）夜6時30分から、土曜スペシャル「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅 第３０弾」を放送します。旅のパートナーとスタートからゴールを目指す、タクシー乗り継ぎ旅の記念すべき第３０弾！今回は千原ジュニアと俳優の宇梶剛士と加藤諒がタクシーを乗り継いで、栃木県日光市の「日光東照宮」から長野県長野市の「善光寺」を目指します！

早朝、千原とゲストの宇梶、加藤が民家を訪ねてあるお願いをします。「すみません、タクシーを呼んでもらえませんか？」

【旅のルール】

①タクシーは地元の人に呼んでもらわなければ乗れない。

②１回5000円分の距離しかタクシーに乗れない。

⇒民家が点在する場所で降ろされるうちはまだマシ。見渡す限り何もない山中で降ろされたときは、ひたすら山道を歩いて地元の人を探さなければなりません。

③タクシーを呼んでくれた人に地元のおすすめを聞く、「おすすめチェックポイント」を必ず4つクリアしなければならない。

⇒タクシーを呼んでもらった人とのふれあい、雑談を通して、地元ならではの特産品、名所名跡、体験スポットを旅で出会った方に紹介してもらいます。誰もが知っている全国的な名所名物や、地元の人もほとんど知らないマル秘スポット、ルートからはるか離れた場所だったりと、ガチンコ旅ならではの右往左往が繰り広げられること必至！

今回も「お名前ボーナスルール」があり、運転手さんの名前に１～９の漢数字が入っていると、選んだ数字×１０００円が加算されます。つまり、加藤一二三さんという運転手さんのタクシーに乗って、大きい数字の「三」を選んだ場合、三×１０００円が加算され、５０００円＋３０００円＝８０００円分のタクシーに乗ることができます。

４つのチェックポイントを巡り、ゴール地点の善光寺「お戒壇巡り」の最終受付時間、夕方４時半までに辿り着けば成功！果たして、３人は無事にゴールすることができるのか？

≪出演者コメント≫

■千原ジュニア

俺がいうのもなんですが、奇妙な3人ですよね。

暑さを怖がってたんですけど、雨は降らず、涼しいくらいの気温で、こんなことある？ていうくらい奇跡的すぎる旅でした。

■宇梶剛士

旅って初めてのところだとすごい疲れるけど、今回は疲れはしましたけど心地よい疲れでした。

すごくドキドキしたいい旅でした。

■加藤諒

先輩お二方が本当に優しくて、引っ張ってくださる方だったので、それについて行こうという思いで、ついて行きました。

ジュニアさんの経験値と僕たちの運の強さが相まって、色々なミラクルが起きたと思います。

すごい楽しい楽しい旅でした。

≪番組概要≫

【タイトル】 土曜スペシャル「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅 第３０弾」

【放送日時】 2025年9月13 日（土）夜6時30分～8時54分

【放送局】 テレビ東京ほか

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信！

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★

▶TVer：https://tver.jp/series/srogffpjk5

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/sat/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT ：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 千原ジュニア、宇梶剛士、加藤諒

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sat/

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京