『えちえち装甲女子写真集』先行カット解禁 “シリーズ史上最大の露出”を誇る圧巻の1冊
人気コスプレイヤー・グラドルが共演した写真集『えちえち装甲女子写真集』（玄光社）から、30日の発売に先駆け、先行カットが解禁となった。
【別カット】これは守備力0…衝撃の『えちえち装甲女子写真集』アザーカット
本作は、玄光社の人気オムニバス写真集シリーズの最新作。今回挑戦したテーマは「戦闘×ビキニ×美女」。その名に相応しいモデルである天川星夏、美東澪、るたぴ、南ななせの4名が共演。攻撃力MAXなのに、守備力はゼロに等しい「えちえち」な装甲ビキニに身を包んだ、シリーズ史上最大の露出といえる圧巻の1冊となっている。
また、本書の発売を記念したお渡し会イベントを、10月13日に東京・書泉ブックタワーにて開催。当日は第一部と第二部に分かれ、天川、美東、るたぴが出演。チェキや撮影タイムなど豪華な購入特典も盛りだくさんの内容となっている。現在予約受付中。
また、書泉とのコラボ企画として「オリジナルアクスタ付き写真集」の発売が決定。限定デザインのアクリルスタンドはここでしか手に入らない完全受注生産となっている。
【別カット】これは守備力0…衝撃の『えちえち装甲女子写真集』アザーカット
本作は、玄光社の人気オムニバス写真集シリーズの最新作。今回挑戦したテーマは「戦闘×ビキニ×美女」。その名に相応しいモデルである天川星夏、美東澪、るたぴ、南ななせの4名が共演。攻撃力MAXなのに、守備力はゼロに等しい「えちえち」な装甲ビキニに身を包んだ、シリーズ史上最大の露出といえる圧巻の1冊となっている。
また、書泉とのコラボ企画として「オリジナルアクスタ付き写真集」の発売が決定。限定デザインのアクリルスタンドはここでしか手に入らない完全受注生産となっている。