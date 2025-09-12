ドラマ「新選組血風録」で土方歳三を演じた俳優の栗塚旭（くりづか・あさひ）さんが死去した。88歳。札幌市出身。

栗塚さんは幼少期に父を亡くし、中学3年時に母も他界したことで、兄を頼り京都に移り住んだ。浪人中だった1957年、劇団くるみ座の稽古場を見学した際に演劇にひかれ、同座付きの毛利菊枝演劇研究所に入所。翌58年に同座の劇団員となり、主宰の毛利菊枝さんの付き人を務めながら演劇や広告モデルなどの仕事を始めた。

65年放送の日本教育テレビ（現テレビ朝日）時代劇「新選組血風録」で主演の土方歳三役を演じ、風貌と冷たくさめた演技が当たり役として評判を呼んだ。翌66年には日本映画製作者協会「スター新人賞」を受賞した。その後は「暴れん坊将軍」や「燃えよ剣」などといった時代劇のほか、現代劇など幅広いジャンルで活躍した。

俳優業の傍ら、京都市の自宅敷地内で喫茶店「若王子」を経営していた（2002年閉店）。近年は映画を中心に活動しながら、日本の着物や古布を素材にした洋服ブランド「PXGXF」のモデルを務めていた。20年には歌手としてシングル「ただそれだけで/My Only Love」を発売していた。