きょう12日（金）午後は関東から九州を中心に雨が降り、東海では傘をさしていても役に立たないような非常に激しい雨や雷雨となるおそれがあります。また、あす13日（土）からあさって14日（日）は北日本や北陸を中心に大雨となりそうです。

■東海はあす朝までに最大200ミリの大雨予想

きょう12日（金）午後は関東から九州で雨が降ったりやんだりで、局地的には傘をさしていても濡れてしまうような激しい降り方となるおそれがあります。特に東海で雨足が強まりやすく、あす13日（土）朝までの24時間に最大200ミリの大雨となるおそれがあります。

【予想される24時間降水量（多い所）】

東海 ：200ミリ

中国 ：100ミリ

近畿 ：80ミリ

関東甲信：60ミリ

■東京は30℃届かず涼しい体感

秋雨前線の南側に入る東海から九州では蒸し暑いでしょう。一方、前線の北側に入る関東から北日本には涼しい風が吹き込み、東京都心の最高気温は28℃と前日より6℃も低くなるでしょう。いくらか過ごしやすく感じられそうです。

きょう12日（金）の各地の予想最高気温

札幌 ：27℃ 釧路：26℃

青森 ：30℃ 盛岡：29℃

仙台 ：26℃ 新潟：32℃

長野 ：29℃ 金沢：31℃

名古屋：31℃ 東京：28℃

大阪 ：34℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：33℃ 福岡：33℃

鹿児島：33℃ 那覇：33℃

■敬老の日は東京・名古屋・大阪で再び猛烈残暑

あす13日（土）からあさって14日（日）にかけては、北日本から北陸を中心に雨足が強まって大雨となるおそれがあります。交通機関が乱れる可能性もありますので、今後の情報にお気をつけください。

太平洋側では日ざしが届き、あす13日（土）や、あさって14日（日）は東京でも蒸し暑いでしょう。なお、3連休最終日となる敬老の日・15日（月）は広範囲で晴れて、東京・名古屋・大阪などでは35℃以上の猛暑日が戻りそうです。9月中旬でも、熱中症にお気をつけください。