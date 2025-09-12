滑り止め付きでサイズも大きく！A.S.F.OUTDOOR『Bowan2』

雲鶴堂は、今回、同社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から登場し、応援購入サイト「Makuake」にて総応援額130万越えと好評を博した、独自の滑り止め付きで大きくなった一生モノの純チタン二層式お椀『Bowan2』と、携帯性抜群の純チタン製密閉キャニスター『ちびCAN -ちびキャン-』がお得になって「わくたん」へ掲載決定。

A.S.F.OUTDOOR『Bowan2』

雲鶴堂は、今回、同社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から登場し、応援購入サイト「Makuake」にて総応援額130万越えと好評を博した、独自の滑り止め付きで大きくなった一生モノの純チタン二層式お椀『Bowan2』と、携帯性抜群の純チタン製密閉キャニスター『ちびCAN -ちびキャン-』がお得になって「わくたん」へ掲載。

上記2商品は9月現在、楽天市場内「かいものパレット」やAmazon、同社ストア他で販売中です。

■特徴

独自の滑り止め付き！大きくなった一生モノの純チタン二層式お椀『Bowan2』

●家族全員でずっと使える！独自の滑り止め溝加工

●熱湯を注いでも熱くない二層構造

二層構造だから熱いお湯を入れても素手で器を持てる

●軽量で丈夫かつ金属過敏反応対応のチタン

軽量丈夫でアレルギーレスなチタン製

携帯性抜群の純チタン製密閉キャニスター『ちびCAN -ちびキャン-』

高い密閉性で鮮度をキープ

●高い密閉性で鮮度をキープ！味と扱いやすさ、両方取りのチタン製

味と扱いやすさを両方取り

●約160mlと手ごろな容量で自宅はもちろんオフィスでも！

約160mlと手ごろな容量

●チタン99.7％と匂い移りのしにくい素材

匂い移りのしにくい素材

■リターンについて

『Bowan2』

『Bowan2』リターン

『Bowan2』単品の他、滑り止め溝付きのチタン製丸箸と可愛いアニマルのシリコーン箸キャップの付いたセットなど最大30％オフのお得なリターンも用意。

『ちびCAN -ちびキャン-』

『ちびCAN -ちびキャン-』リターン

『ちびCAN -ちびキャン-』単品と、2個セットが最大30％オフとお得なリターンを用意。

「超早割」は先着25名限定となっています。

お早めにお求めください。

・2025年11月初旬頃：応援者様へお届け開始。

早期応援者様から随時発送予定。

・2025年11月末頃まで：応援者様へお届け完了

発送地域：埼玉県川越市

配送方法：送料同社負担

※発送時は活動レポートでの報告と合わせて発送メッセージを個別にお送りします。

応援者様都合にて再送となった場合、恐れ入りますが着払いにてお手続きさせていただきます。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：独自の滑り止め付き！新しくなった一生モノの純チタン二層式お椀『Bowan2』

期間 ：2025年9月16日(火)12:00〜10月30日(木)12:00

＜製品概要＞

『Bowan2』仕様

製品名：チタン製二層式お椀『Bowan2』 滑り止め付き

型番 ：Ti-0025

定価 ：4,840円(税込)

サイズ：外径約15cm 高さ約6.4cm 内径約14cm 深さ約5cm

重量 ：約125g

容量 ：約420ml(推奨容量：350ml)

素材 ：チタン (TI99.7％)

付属品：収納袋、説明書

プロジェクト名：軽量!コンパクト!密閉!純チタン製キャニスター『ちびCAN -ちびキャン-』

期間 ：2025年9月16日(火)12:00〜10月30日(木)12:00

＜製品概要＞

『ちびCAN -ちびキャン-』仕様

製品名：チタン製密閉キャニスター『ちびCAN -ちびキャン-』

型番 ：Ti-0026

サイズ：外径約6.5cm 高さ約7.7cm 内径約5.6cm 深さ約7.1cm

重量 ：約71g

容量 ：約160ml

素材 ：TI99.7％、シリコーンゴム

付属品：収納袋、説明書

※職人がひとつひとつ金板の具合にあわせて作り上げるため重さやサイズに関しては変動する場合があります。

※注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。

