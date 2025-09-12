バブルが開発・販売する電動三輪モビリティ「VIVEL TRIKE(ビベル・トライク)」の4モデルを提供開始しました。

VIVEL TRIKE

バブルが開発・販売する電動三輪モビリティ「VIVEL TRIKE(ビベル・トライク)」の4モデルを提供開始。

各種SNSで話題となり、楽天市場などでも掲載がある人気商品ですが、電動三輪モビリティ(トライク)はふるさと納税において日本初の出品(※伊勢原市調べ)です。

「VIVEL TRIKE」は、伝統的なトゥクトゥクの親しみやすさと最先端の電動EV技術を融合した次世代のモビリティ。

高い安定性とスタイリッシュなデザインが特徴で、街乗りから観光地での移動まで幅広く活躍します。

特に高齢者や小さなお子様を持つご家族にも安心して利用いただける設計となっており、近距離移動の新しいスタイルとして注目されています。

■対象返礼品について

「VIVEL TRIKE」Li2000 他3モデル

楽天ふるさと納税、さとふる

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 神奈川県伊勢原市ふるさと納税の返礼品で登場！VIVEL TRIKE appeared first on Dtimes.