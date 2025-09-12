神田うの、デヴィ夫人の生前葬イベントに参列「必ず煩悩の数まで生きて下さい」
タレントの神田うのが11日にインスタグラムを更新。デヴィ夫人の生前葬イベントに参列したことを報告した。
【別カット】弔辞を読む神田うの（ほか9枚）
神田は10日に都内で行われたデヴィ夫人生前葬の写真を多数公開。投稿には、神田とはるな愛、デヴィ夫人が並んだ3ショットや、神田が弔辞を読む姿、さらに棺の隣で笑顔を見せる神田のソロショットが収められている。
投稿の中で神田は「まだまだお元気でご存命のご本人を前に弔辞を読むだなんて初めての経験でしたが（祝辞ではなく弔辞自体が初めてでした）夫人 大変喜ばれていて良かったです」とコメント。さらに「#必ず煩悩の数まで生きて下さい#108歳まで生きて下さい#約束だよ」とつづっている。
■神田うの（かんだ うの）
1975年3月28日生まれ。神奈川県出身。モデルとしての活動を経てタレントに。90年代から多数のバラエティ番組に出演。プライベートでは2007年に挙式を行い、2011年10月に第1子を出産した。
引用：「神田うの」インスタグラム（@unokandaofficial）
