AKB48八木愛月、美脚ちらりデニムパンツ姿 私服コーデに絶賛の声「スタイルレベチ」「似合ってて可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/12】AKB48の八木愛月が11日、自身のInstagramを更新。デニムパンツを着こなした私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48メンバー、穴開きデニムから美脚ちらり
八木は「やっぱり好きな色着るとルンルンになる」とピンクカラーへの愛を綴り、コンクリート壁を背景に、ピンクのトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。カットアウトデニムから美しい脚をちらりとのぞかせ、「＃ピンクコーデ ＃私服」のハッシュタグも添えている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「似合ってて可愛い」「ピンク似合う」「メイクも服も好き」「ビジュ最強」「私服センス抜群」「コーデ参考になる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
