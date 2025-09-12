八木愛月（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/12】AKB48の八木愛月が11日、自身のInstagramを更新。デニムパンツを着こなした私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。

【写真】AKB48メンバー、穴開きデニムから美脚ちらり

◆八木愛月、お気に入りのピンクコーディネートを公開


八木は「やっぱり好きな色着るとルンルンになる」とピンクカラーへの愛を綴り、コンクリート壁を背景に、ピンクのトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。カットアウトデニムから美しい脚をちらりとのぞかせ、「＃ピンクコーデ ＃私服」のハッシュタグも添えている。

この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「似合ってて可愛い」「ピンク似合う」「メイクも服も好き」「ビジュ最強」「私服センス抜群」「コーデ参考になる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】