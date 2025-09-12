チェンソーマン×牛骨ラーメンまこと屋がタッグ 限定コラボ麺やノベルティ先着配布実施
【モデルプレス＝2025/09/12】牛骨ラーメンまこと屋では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）との期間限定コラボレーションを、2025年9月19日（金）より全国86店舗で開催。作品をモチーフにした限定メニューの提供、並びに数量限定でノベルティ配布を行う。
【写真】米津玄師×宇多田ヒカルが奇跡のコラボ 劇場版「チェンソーマン 」EDに決定
今回のコラボレーションでは、劇場公開を記念し、『チェンソーマン』をモチーフにした限定メニュー全3種を提供。
濃厚牛白湯スープにチャーシュー10枚を刃のように並べ、もやしを豪快にのせた「白チェンソー麺」、旨辛牛白湯スープに刃盛りのチャーシュー10枚とたっぷりのもやしをのせた、辛さを選べる「赤チェンソー麺」、通常のチャーハンとは違い、大判チャーシュー5枚を豪快にトッピングし、食べ進めると角切りチャーシューもゴロゴロと現れる「ボムの爆弾チャーハン」が登場する。
また、先着7万名に以下のノベルティをランダムで配布。配布状況は店舗により異なり、なくなり次第終了となる。
A：チェンソー麺（白・赤）を注文の方（先着5万名）
まこと屋オリジナル「チェンソー麺」ステッカー（全9種・ランダム1枚配布）
・ポチタスペシャルチェンソー麺ステッカー 2種
・『チェンソーマン』キャラ入りチェンソー麺ステッカー7種
B：爆弾チャーハンを注文の方（先着2万名様）
まこと屋オリジナル「爆弾チャーハン」クリアファイル（全3種・ランダム1枚配布）
さらに期間中、渋谷店・心斎橋店が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の特別仕様に。
渋谷店ではスタッフユニフォーム・店内看板・デジタルサイネージ・提灯・店内壁面・ポスターが、心斎橋店ではデジタルサイネージ・提灯が、ファン必見の仕様になる。（modelpress編集部）
・期間：2025年9月19日（金）AM11:00〜11月24日（月）閉店まで［全67日間］
（※深夜営業や24時間店舗は11月24日（月）のPM23:59まで）
・場所：牛骨ラーメンまこと屋 全国86店舗
【Not Sponsored 記事】
◆今だけの"チェンソー麺"が牛骨ラーメンまこと屋に登場
◆数量限定でノベルティ配布
◆東京・大阪の2店舗が特別仕様に
■開催概要
