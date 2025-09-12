JO1・與那城奨、映画『ロマンティック・キラー』に謎の兵士役で参戦！ INI・木村柾哉のコメントも到着
上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、JO1の與那城奨が出演することが発表された。併せて、與那城と彼の後輩INI・木村からもコメントが到着。さらに、與那城の出演シーンが盛り込まれたロマンティック襲来PV「謎の兵士編」が解禁された。
【動画】JO1・與那城奨が日本語ゼロの“謎の兵士”に！ ロマンティック襲来PV「謎の兵士編」
2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続ける―という“ぶっ飛ばし系”ラブコメディーが繰り広げられる。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じるのは、上白石萌歌。そして、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が演じ、クアトロ主演を務める。
そんな本作のメガホンをとるのは、英勉監督。監督自ら実写化を熱望した本作に、床ドン、壁ドン、膝枕などの少女漫画あるあるや、数々の名作ラブストーリーを思わせる“ロマンティック”要素を大量投入し、原作以上にカオスでぶっ飛んだコメディーに仕上げた。
このたび、杏子に迫りくる新たな“ロマンティック男子”新キャストとして、JO1のリーダー・與那城奨が参戦決定。與那城は、兵士（!?）として、優しく包み込むように杏子に近づき恋愛トラップを仕掛ける。
さらに、クアトロ主演の1人であり、杏子の幼なじみで野球部のエース・速水純太を演じるINIの木村柾哉とは、兄弟グループのリーダー同士という関係性。リーダーとしてそれぞれ大人気グループを引っ張っている2人の演技も見どころだ。
與那城は「この作品はヒロインを演じる上白石萌歌さんを筆頭に沢山の方々が個性豊かな役を演じていて恋愛映画の枠を超えた作品になってます。僕の事務所の後輩INIの木村柾哉も主人公の1人を演じていて完成した作品をみた時に柾哉の良さが全面に出ていて最高でした」とコメント。
木村は「（與那城）奨くんの頼もしさやフィジカル、そしてかっこよさが存分に謎の兵士にも盛り込まれていてかなり面白くてエモく、涙がホロ？ っと出てしまいそうな描写になっています！ 奨くんの、謎の兵士？？？ というかもうこれほぼあの兵士だろ！！！笑 に是非是非ご注目下さい！」と言葉を寄せた。
併せて、ロマンティック襲来PV「謎の兵士編」も解禁。本作で杏子に“襲い掛かるロマンティック“の1人として、謎の兵士役を熱く演じている與那城。高校生活の中で繰り広げられる物語にも関わらず、與那城の出演パート撮影はなぜか森の中…しかも、劇中のセリフでは日本語を全く話していない?!と、気になる点ばかりが詰め込まれている。
映画『ロマンティック・キラー』は、12月12日全国公開。
JO1の與那城奨、INIの木村柾哉のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■與那城奨（謎の兵士役）
恋愛をぶっ飛ばしまくる、前代未聞のぶっ飛んだ“コメディ”映画「ロマンティック・キラー」に今回謎の兵士役として出演をさせていただきました。
この作品はヒロインを演じる上白石萌歌さんを筆頭に沢山の方々が個性豊かな役を演じていて恋愛映画の枠を超えた作品になってます。
僕の事務所の後輩INIの木村柾哉も主人公の1人を演じていて完成した作品をみた時に柾哉の良さが全面に出ていて最高でした。
いつもの柾哉の笑顔が沢山見られる作品になってますのでみなさん楽しみにしてて下さい^_^
この恋(戦い)の結末はどうなるのか！！ 皆さん是非 劇場でご覧ください！
■木村柾哉（速水純太役）
こんにちは！ 速水純太役を演じました、INIの木村柾哉です！
今回「ロマンティック・キラー」にJO1さんから、僕の大好きな先輩である奨くんが“謎の兵士”役として、出演することが発表されました！！ めちゃくちゃ嬉しいですー！！！
奨くんの頼もしさやフィジカル、そしてかっこよさが存分に謎の兵士にも盛り込まれていてかなり面白くてエモく、涙がホロ？っと出てしまいそうな描写になっています！
奨くんの、謎の兵士？？？ というかもうこれほぼあの兵士だろ！！！笑 に是非是非ご注目下さい！
