大滝詠一が、自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年を記念して、9月12日に『大滝詠一 ナイアガラ・レコード50周年記念 スペシャルムービー』を公式YouTubeで公開した。

◆大滝詠一 動画

本動画では、大滝詠一が発表した多数の名曲に加え、プロデュース楽曲や、インストゥルメンタル・ナンバー、更には別名義の音源など40曲以上もの楽曲がシームレスに編集されている。映像の制作は、映画『君の名は。』や『天気の子』の予告編演出で知られる、日本を代表するアニメ映像ディレクター・依田伸隆が担当。デザイン性の高い、大滝詠一ナイアガラ・レコード作品のジャケット写真を見事にコラージュして、まるで絵巻物のように色鮮やかに広がる映像作品を創り上げたという。日本が誇る唯一無二のレコードレーベル・ナイアガラ・レコード50年の歴史を追体験できる、カラフルに弾ける感動的な動画コンテンツに仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/PUCOsZDKk-s

また、9月13日23時からは、NHKEテレでETV特集「ＰＯＰ 〜大滝詠一 幸せな結末〜」の放送も決定。貴重なライブ映像や、未公開インタビュー、さらに、最大のヒットシングル「幸せな結末」の創作過程を記録した37時間の音源を初公開。時代を越えた名曲の誕生秘話に迫る内容になる予定。更に、今年の7月に開催された「大滝詠一「ナイアガラ・レコード」 50周年記念ライブ」の模様も地上波で放送されることも決定した。

◾️TVオンエア情報 ◆ETV特集「 ＰＯＰ 〜大滝詠一 幸せな結末〜」

【放送予定】 放送 Eテレ 9月13日（土）午後11時00分〜11時59分

再放送 Eテレ 9月18日（木）午前 0時00分〜 0時59分 （※水曜深夜） ◆J-WAVE INSPIRE TOKYO 2025大滝詠一「ナイアガラ・レコード」 50周年記念ライブ

＊放送チャンネル：フジテレビ（関東ローカル）

放送日時：9月30日（火）26:15〜26:45 放送尺：30分 ※系列局あり

＊放送チャンネル：フジテレビTWO（再放送）

放送日時：10月10日（金）22:00〜24:00 放送尺：120分

https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200122.html

＊放送チャンネル：BSフジ

放送日時：10月25日（土）25:00〜26:00 放送尺：60分 ※各再放送あり

関連リンク ◆大滝詠一 オフィシャルサイト

◆「大滝詠一ナイアガラ・レコード50年」特設サイト

https://youtu.be/PUCOsZDKk-s