工藤静香、近影　※「工藤静香」インスタグラム

　歌手の工藤静香が、12日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つコーデを披露し、ファンを喜ばせた。

　ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日はタンクトップ姿を披露し話題を呼んだ。

　今回は「透けるような薄い生地が好きです。軽くて暖かいストール！　本当に役立つのです。首に巻いたり　肩から羽織ったり。今日は腕が寒かったので、端を軽く結びました笑　機内やレストランなど冷房が強い所に行く時にバッグに入れています」と、ポロシャツ×ストールコーデを公開。ファンからは「素敵すぎる」「オシャレ」などの声が集まっている。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）