さとう珠緒、インスタで被害告白「DM開かないで！」 ファンに注意呼びかけ
タレントのさとう珠緒が12日にインスタグラムを更新。アカウントの乗っ取り被害を告白し、ファンに注意喚起した。
【写真】さとう珠緒、肩あきブラウス姿のオフショット（2枚）
さとうはオフショットを公開した投稿の中で「みなさんにご報告です」と切り出し「インスタを乗っ取られた知り合いからのDMに…うっかり引っかかってしまいました」と告白。
続けて「もし私から、なぞのDMが届いた場合は、それは私ではない可能性が高いので、開かないでくださいね！」とファンに呼びかけた。さらに「今は無事にログインできましたがもしこのアカウントが使えなくなってしまった時は、Xなどでお知らせします 皆さんもお気をつけてください」とつづっている。
■さとう珠緒
1973年1月2日生まれ。千葉県出身。スーパー戦隊シリーズ『超力戦隊オーレンジャー』（テレビ朝日系／1995年）の丸尾桃／オーピンク役でドラマデビュー。また、90年代には「元祖ぶりっ子キャラ」としても一世を風靡した。現在も年齢を重ねても変わらないキャラクターで活躍している。
引用：「さとう珠緒」インスタグラム（＠tamao_satoh）
