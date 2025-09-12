ディズニーストアに、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新コレクションが登場！

ユニークでちょっぴり不気味な世界観を楽しめるぬいぐるみやアパレル、雑貨やホームアイテムなどが豊富にラインナップされます☆

ディズニーストア『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション2025

発売日：2025年9月16日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページより確認ください

ディズニーストアに、作品のユニークな世界観を表現した、どこか不気味で心くすぐるデザインのグッズが揃う『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新コレクションが登場。

「ジャック・スケリントン」や「サリー」「ゼロ」に加え「ヴァンパイア・テディ」や「キラーダック」などをモチーフにしたグッズにも注目です。

ラインナップは、存在感抜群のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、アパレルや雑貨まで幅広く展開。

アパレルは、背面や袖口などにキャラクターを刺しゅうしたブルゾンや、「サリー」の衣装をモチーフにしたワンピースなど、キャラクターらしさいっぱいのファッションアイテムが用意されます。

ショルダーバッグやトートバッグなども揃い、トータルコーディネートが楽しめます。

また、ハロウィン・タウンのキャラクターたちが集合するにぎやかな掛け時計や小物入れなどの遊び心あふれるインテリアのほか、シークレットアイテムとして個性的なキャラクターをデザインしたストラップや巾着もラインナップ。

そのほか、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からは、ヴァンパイア・テディが新登場します☆

スネーク ぬいぐるみ TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：4,000円 (税込)

サイズ：全長 約110cm

巻いている時 約縦59×横30×厚み12cm

スプーキーなヘビのキャラクター「スネーク」をデザインした、全長約110センチのぬいぐるみ。

目の周りの模様や鋭い牙、長い舌もしっかり再現されています。

赤い口の中とカーブしたしっぽの部分はマグネットが内蔵され、マグネット同士がくっつく仕掛けになっているのもポイントです。

ゼロ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 蓄光 TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ12.5×幅8.5×奥行き14.5cm

カボチャがついたオレンジ色の鼻がチャーミングな、真っ白いボディの幽霊犬「ゼロ」をデザインした蓄光仕様のぬいぐるみキーホルダー。

ひらひらと舞うボディの裏面に、蓄光素材が使用されているため、光を蓄えると暗いところで光ります。

暗闇でふわっと漂う幽霊犬「ゼロ」ならではのギミックに注目です！

ウギー・ブギー＆スネーク ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約28cm

キャラクター 約高さ19×幅11.5×奥行き7.5cm

ハロウィン・タウンの嫌われもの「ウギー・ブギー」のぬいぐるみキーホルダー。

不気味に笑う表情や、虫がいっぱい詰まったボディのぼってりとしたフォルム、縫い目もしっかり再現されています。

左手にはしましま模様のヘビキャラクター「スネーク」の姿も！

ジャック・スケリントン トートバッグ フェイス TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：5,500円 (税込)

サイズ：約高さ34×幅35×奥行き(マチ)11.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約27cm

「ジャック・スケリントン」の丸いお顔をそのまま活かしたサークルバッグ。

クールな表情がアップリケ刺しゅうで表現された、大胆なデザインがインパクト抜群！

開口部は中が見えにくいファスナー仕様になっているため、マチがしっかりあり見た目以上の収納力です。

サリー ワンピース シアー パターン TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：9,500円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

「サリー」をイメージした、透け感のある軽やかな生地と、裾の切り替えがふんわりとしたシルエットをつくるかわいらしいティアードワンピース。

つぎはぎ人形のサリーが着ているコスチュームの柄をシックに仕上げたプリント生地でつくられています。

背中開きのギャザーデザインで、紐で絞って調節できるようになっており、リボン結びするとそのリボンがアクセントになるバックスタイルにも注目です。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス シークレットストラップ TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：900円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ：約高さ5.2×幅4×奥行き2.8cm

スプーキーなキャラクターをそのまま再現したストラップ。

「ゼロ」「ロック」「ショック」「バレル」「ヴァンパイア・テディ」「キラーダック」「ウギー・ブギー」「町長」の全8種類からいずれか1種類が小箱の中に入っています。

「ゼロ」のボディ部分には蓄光素材が使用されており、明るいところで光を蓄え、暗闇で光るのもポイントです。

ヴァンパイア・テディ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

価格：1,300円 (税込)

サイズ：約高さ11.5×幅9×奥行き7cm

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、裂けた口元にギザギザの歯がインパクト抜群な「ヴァンパイア・テディ」が登場。

「うるぽちゃちゃん」の魅力、光が映り込んでうるっとする瞳や、ぽっちゃり体型で表現された愛らしいデザインです。

キャラクターのスプーキーな個性と「うるぽちゃちゃん」の特徴が合わさって、シュールでかわいいぬいぐるみになっています。

新コレクション「Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”」

「ジャック・スケリントン」のホテルに滞在しているような気分を味わえる、新コレクション「Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”」が登場

グレーや黒を基調にしたカラーリングがラグジュアリーで重厚な雰囲気を演出する、ホテルライクなホーム雑貨が展開されます。

もしもハロウィン・タウンにジャックのホテルがあったら！？とワクワクするデザインです。

ラインナップは、モノトーンカラーでシンプルなデザインのルームウェアやルームシューズ、タオルセットなど、ホテルのアメニティを思わせるアイテムが充実。

「ゼロ」が目を引くディフューザーは、アロマストーンにお気に入りの香りをしみ込ませて楽しめます。

アンティーク調のスタンドミラーは、繊細な装飾と上品なシルバーカラーがクラシカルでエレガントな雰囲気を醸し出し、インテリアとしても存在感抜群。

そのほか、フリル付きで華やかなクッション、デスクやドレッサーを整理できるコスメトレイなど、作品の世界観に囲まれて日常を楽しめるアイテムも展開。

さらに、シークレットコレクションからは、ホテルステイでも楽しめるシークレットデザイン1種を含む全7種のフェイスマスクが登場します。

ジャック・スケリントン＆ゼロ 長袖ワンピース 巾着入り Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

価格：6,600円 (税込)

サイズ：

身長 約154〜162cm

バスト 約79〜94cm

肩幅 約42cm／袖丈 約56cm／着丈 約108cm

巾着 約縦47×横30cm

「ジャック・スケリントン」と「ゼロ」をデザインした、ホテルライクなデザインのナイトウェア。

アメニティを思わせる黒い巾着を開けると中には前ボタン仕様の長袖ワンピースが。

紫をほんのり加えたような絶妙な色合いの生地には高級感が漂い、肌触りも良く、伸縮性があるので着心地も良いです。

ゼロ アロマストーンディフューザー Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

価格：6,600円 (税込)

サイズ：約高さ13×幅9.5×奥行き8.5cm

幽霊犬「ゼロ」をデザインした電気も火も使わないディフューザー。

三角屋根の「ゼロ」のお家をモチーフにしたフィギュアと、白い器をイメージさせる石膏パーツのセットです。

石膏パーツに別売りのアロマオイルを数適垂らし、フィギュアに石膏パーツをセットして香りを楽しめます。

ティム・バートン ナイトメア・ビフォア・クリスマス スタンドミラー Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

価格：20,000円 (税込)

サイズ：約高さ26×幅19.5×奥行き9cm

「ジャック・スケリントン」や「ゼロ」「サリー」「ヴァンパイア・テディ」「キラーダック」「ウギー・ブギー」のレリーフ模様がミラーを囲む、重厚で豪華なデザインのスタンドミラー。

背面は「ジャック・スケリントン」のお顔を中心に、ボタニカル調の装飾やきらめくストーンが配置されています。

「ジャック・スケリントン」が身に付けている蝶ネクタイをイメージしたコウモリモチーフがミラーを支え、台座は猫脚デザインになっています。

ジャック・スケリントン＆ゼロ クッション Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約縦45×横45×厚み15cm(フリル部分を除く)

「ジャック・スケリントン」と「ゼロ」をデザインした、フリルをぐるりと一周に飾ったクッション。

真ん中にプリントした、キャラクターを落とし込んだホテルライクなロゴマークがポイント。

上品な光沢がある、紫をほんのり加えたような絶妙な色合いの生地には高級感が漂い、華やかな雰囲気です。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス シークレットフェイスマスク Hotel like Collection from the movie “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”

価格：350円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ：約縦17×横12×厚み0.3cm

『ティム･バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』キャラクターのシートデザインを使用した、シークレットフェイスマスク。

クリアな素肌に導いてくれるビタミンC誘導体、キメを整えてくれるビタミンE、肌をすこやかに保つCICAなどを配合した、ムスク＆ジャスミンの香り付きのマスクになっています。

シートデザインは「ジャック・スケリントン」「サリー」「ゼロ」

「ロック」「ショック」「バレル」とシークレット1種類を含めた全7種類のうち1種類がパッケージに入っています。

ユニークでちょっぴり不気味な世界観を楽しめるぬいぐるみやアパレル、雑貨やホームアイテムなどが豊富にラインナップ。

ディズニーストアにて2025年9月16日より順次販売される『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクションの紹介でした☆

