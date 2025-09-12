インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容専門医師転職エージェント「美容医局」と共同で調査した「芸能人でなければ美容医療業界で働いてそうな芸能人」の結果をランキングで紹介しています。

調査は8月18〜26日にかけて、インターネットで行われました。ランキングは1000人の有効を回答をもとに作成しています。

3位は俳優の北川景子さんでした。54票。回答者からは「肌がとてもきれいだから」（30代・女性）、「透き通るような肌なので美容外科医が似合いそう」（50代・男性）、「美に対する追及がありそうだから、ほかの人もきれいにできそう」（70代・男性）といった声が寄せられたということです。

2位はフリーアナウンサーで俳優の田中みな実さんで、70票でした。回答では、「自身でもスキンケアや美容法について頻繁に発信しているから」（30代・男性）、「ストイックで自分磨きがすごいから」（40代・女性）、「美容医療業界でカリスマ女医で活躍していそう」（60代・男性）、「美の追求が異常」（70代・男性）などの意見が見られたということです。

1位は俳優の米倉涼子さんで、87票でした。「ドラマで白衣が似合っていたので」（20代・女性）、「うまくやってくれそう」（40代・女性）、「失敗せずにきれいにしてくれそう」（50代・女性）、「『私失敗しないので』で売っているので」（60代・女性）、「落ち着いた感じもあって信頼できそうです」（60代・男性）といったコメントが集まったということです。

