銃撃で死亡した米国の極右活動家チャーリー・カーク氏の死について、自業自得だというニュアンスで番組中に発言した政治評論家が、放送局から解雇された。

9月10日（現地時間）、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）などによると、このような発言をしたMSNBC首席政治アナリストのマシュー・ダウド氏は、今後MSNBCと行動を共にしないと放送関係者が伝えた。

ダウド氏はこの日、MSNBCの番組「ケイティ・ター・リポート（Katy Tur Report）」に出演し、死亡したカーク氏について「あのような恐ろしい考えをやめず、恐ろしい言葉を吐き続ければ、恐ろしい行動に結びつかないはずがない」と語った。

この発言は「恐ろしい言葉」がカーク氏銃撃の原因であり、同氏が自ら死を招いたという意味に解釈され、強い反発を招いた。

これを受け、MSNBCのレベッカ・カトラー社長は声明を発表し、「チャーリー・カーク氏銃撃事件のニュース放送中、マシュー・ダウド氏が不適切で、無神経で、容認できない発言をした」とし、「米国において暴力の居場所はない」と謝罪した。

ダウド氏も直接謝罪した。彼はブルースカイ（米国発の新興SNS）に投稿した文章で「私の言葉づかいと表現について謝罪する」とし、「凄惨な攻撃について、カーク氏に責任を転嫁する意図はなかった」と述べた。

ドナルド・トランプ米国大統領の熱烈な支持者であり側近として有名なカーク氏は、この日米国ユタ州ユタバレー大学で開かれた討論会の最中に銃撃を受けて死亡した。

カーク氏はトランプ大統領の政権復帰に大きな役割を果たした青年右翼団体「ターニング・ポイントUSA」の創立者であり代表として活動していた。

また、普段から性的少数者や黒人、移民などに対する攻撃的な発言で、これまでも論争の的となってきた。