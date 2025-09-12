クラスの女子に正体がバレた？ 慌てて立ち去る女装男子／世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。
『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』（tokiwa.：漫画、編乃肌：原作、桑島黎音：キャラクター原案/マイクロマガジン社）第6回【全10回】
『世界一可愛い女の子』と称され、老若男女から支持を集めるスーパー美少女モデル・hikari。その正体は、どこにでもいる普通の男子高校生、晴間光輝だった！ 光輝は自分の女装が可愛すぎて他の女子にトキメクことができないという特殊な悩みを持っていた。そんなある日、今まで気に留めていなかった地味で冴えないクラスメイト・雨宮雫が、女装した自分よりも可愛いことに気づいてしまい――。女装男子が磨けば光る健気女子をプロデュースする『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』。最新3巻は8月28日発売です。
