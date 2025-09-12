2025年9月11日、59歳の誕生日を迎えられた秋篠宮妃・紀子さま。記者の質問に文書で回答を寄せられ、アメリカで暮らす長女・小室眞子さんが出産した初孫について初めて触れられた。

【写真】まだ会えぬ孫…アメリカの地でベビーカーを押す眞子さんと小室さん夫妻。

渡米から約4年、一度も帰国していない眞子さん

2017年9月、大学時代の同級生だった小室圭さんとの婚約が内定し、会見を開いた眞子さん。小室さんの母親と元婚約者をめぐる金銭トラブルについて報じられ、2018年2月に婚約延期が発表された。

その後、2021年10月26日に結婚し、翌月には小室さんと共に渡米した。結婚で皇室を離れた元皇族が海外に居住するのは異例のことだった。渡米以来、一度も帰国はしていない。

次女・佳子さま以外のご家族とは”絶縁状態”だと言われている眞子さんが、第一子を出産していたことを2025年5月22日発売の「女性セブン」が報じた。その約1週間後に宮内庁が30日に眞子さんの出産を正式に発表。しかし、出産日や性別は明かされておらず、秋篠宮ご夫妻もお言葉を述べられることはなかった。

「よいタイミングで日本を訪れてくれたら」

出産発表から約3か月、59歳のお誕生日に初孫が誕生したことについて、紀子さまが感想を発表された。

「今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました。

どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています。

眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。

そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています。

2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています。家族3人の穏やかな日々と幸せを心から願っています」

9月6日に行われた長男・悠仁さまの成年式を眞子さんが欠席し、4年越しの再会は叶わなかった。遠くに住む初孫に想いを馳せるお気持ちは、眞子さんに届くだろうか。