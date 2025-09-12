セオリーは、機能と洗練の理想的な融合を実現し、毎日を駆け抜ける世界中の人のために作られた“In Motion”シリーズを発売しました。

セオリー「“In Motion”シリーズ」

販売店舗：全国のTheory店舗及びオンラインストア

※一部店舗を除きます。

店舗により取り扱い商品が異なります。

セオリーは、機能と洗練の理想的な融合を実現し、毎日を駆け抜ける世界中の人のために作られた“In Motion”シリーズを発売。

9月12日(金)から10月9日(木)の期間、自転車競技選手 太田海也を起用した動画“In Motion”を一部店舗を除く全国のゴールドジムにて放映します。

軽さ・通気性・防シワ性を備えた高い機能を持つ“In Motion”は、日々のスタイリングも軽やかにアップデートし、洗練された汎用性の高いデザインが特徴です。

フォルムと機能を融合させたMotion Woolは、通勤から長距離の移動や旅行まで活躍し、ナチュラルなストレッチ性、通気性のある軽やかさ、シワになりにくい扱いやすさで、動きも知性も妥協しない挑む男性を支え、人生に寄り添うコレクションです。

動画に出演した太田海也は、「今回のジャケット＆パンツスタイルは、普段のカジュアルな服とは違い、袖を通すと気持ちがピリッと引き締まる気がしました。

気持ちに抑揚をつけるのは、パフォーマンス発揮において重要です。

快適さは、トレーニングに限らず日常でもとても大切にしていますが、セオリーの服は素材が軽く風通しもよく、着ていてもノーストレスでした。

アスリートとして常に最高のパフォーマンスを目指すこと、そしてセオリーの持つ洗練された機能性・スタイルには共通点を感じています。

挑戦を続ける自分を、セオリーの服が後押しをしてくれることを嬉しく思います。」と語る。

太田海也

太田海也

太田海也

■コレクション

Motion Wool Clinton Travel Blazer A 64,900円(税込)

Motion Wool Clinton Travel Blazer A

Motion Wool Overshirt 37,400円(税込)

Motion Wool Overshirt

Motion Wool Stand Blouson Reversible 64,900円(税込)

Motion Wool Stand Blouson Reversible

Motion Wool Curtis Travel Pant A 39,600円(税込)

Motion Wool Curtis Travel Pant A

Motion Nylon Layering Vest 37,400円(税込)

Motion Nylon Layering Vest

Motion Nylon Layering Button Blouson 46,200円(税込)

Motion Nylon Layering Button Blouson

Motion Jersey Perform Tee 18,700円(税込)

Motion Jersey Perform Tee

Motion Jersey Perform Tee Longsleeve 22,000円(税込)

Motion Jersey Perform Tee Longsleeve

■太田海也について

1999年生まれ、岡山県出身。

競輪選手であると同時に、自転車競技トラック種目の世界最高峰の舞台に立ち、頂点を目指し挑戦する、日本を代表するトップアスリート。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 機能と洗練の理想的な融合！セオリー「“In Motion”シリーズ」 appeared first on Dtimes.