１１日、スポーツサービス展示エリアで、ラジオ体操をする人型ロボットを見る来場者。（北京＝新華社記者／張晨霖）

【新華社北京9月12日】中国北京市で14日までの5日間、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれている。多くの科学技術製品が一堂に会し、来場者の注目を集めている。

１１日、会場に展示された有人機。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、文化・観光サービス展示エリアの海淀展示室で、没入型仮想現実（ＶＲ）大空間プロジェクトを体験する来場者。（北京＝新華社記者／劉嶺逸）

１１日、来場者と握手する人型ロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、スポーツサービス展示エリアでサッカーをする人型ロボット。（北京＝新華社記者／張晨霖）

１１日、スポーツサービス展示エリアで、レーザーシューティングを体験する来場者。（北京＝新華社記者／張晨霖）

１１日、電気通信、コンピュータと情報サービスの展示エリアに並ぶロボットのマラソン大会で入賞した機体。（北京＝新華社記者／李欣）

１１日、スポーツサービス展示エリアに並ぶ世界人型ロボットスポーツ大会で入賞した機体。（北京＝新華社記者／李欣）

１１日、教育サービス展示エリアで、人工知能（ＡＩ）を活用した模擬授業を行う潞河中学付属学校の教師と児童。（北京＝新華社記者／肖瀟）

１１日、会場を歩く犬型ロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、屋外展示エリアで楽器を演奏するロボット。（北京＝新華社記者／肖瀟）

１１日、人型ロボットと自撮りする来場者。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、文化・観光サービス展示エリアで来場者と対局する囲碁ロボット。（北京＝新華社記者／張晨霖）

１１日、ピアノを弾く人型ロボットを撮影する来場者。（北京＝新華社記者／劉嶺逸）

１１日、商品棚から飲み物を取るロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）