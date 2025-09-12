MYERAがFILAのスタイリングパートナーに就任 新曲「Data Baby」使用のコラボ動画も公開
5人組ガールズグループ・MYERAが、スポーツライフスタイルブランドFILAの2025年秋冬（25FW）シーズンにおけるスタイリングパートナーに就任した。9月下旬より、全5パターンのスタイリングビジュアルが順次公開される。
【動画】新曲「Data Baby」が使用されたMYERA×FILAコラボレーション動画
就任を記念して、MYERAとFILAによるコラボレーション動画も公開された。動画内で使用されている楽曲は、MYERAの新曲「Data Baby」。超デジタル情報化社会を生きる女子が“身体性”に目覚めていく姿をテーマとした同曲は、FILAの25FWシーズン シグニチャーコレクションにインスパイアされた作品となっている。
MYERAが着用するFILAコレクションは、FILA公式ストアおよび取り扱い各店にて順次発売予定。
さらに、今夜8時30分からは、MYERAとFILAのオフィシャルインスタグラムアカウントにて、MYERA出演のインスタライブを実施。同日にオープンした東京・FILA 東京ダイバーシティ店の様子が届けられる。
MYERAは、今年1月1日にデビューした5人組ガールズグループ。デビュー曲「Lie ライ Lie ライ」のミュージックビデオは再生回数300万回を突破し、オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得。ダンス＆ボーカル力を武器に注目を集める新世代グループで、グループ名には“自分たち自身で新しい時代を創り出す”という意志が込められている。
