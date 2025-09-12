タイの政治サスペンスBLドラマ『MANDATE』、日本配信決定【TELASA配信タイ コンテンツ一覧あり】
タイの大手放送局MONOが制作した初のBLドラマにして、複雑な政治の世界を背景にしたタイでも初めての政治サスペンスBLドラマ『MANDATE』（マンデート）が、26日より「TELASA」で日本最速・独占配信されることが決定した。
【写真】タイでも初めての政治サスペンスBL『MANDATE』
同作は人々から尊敬を集め、医師から政治家に転身した男と大政党党首の末息子の2人が織りなす愛と葛藤の政治サスペンスBLドラマ。
田舎町で医師として献身的に働くNong。妹がある事故に巻き込まれたことをきっかけに、彼はたびたび声をかけられていた政治の世界へと足を踏み入れる。一方の大政党党首の末息子Veeは海外で教育を受けた男で、Nongの人望を利用したいという思惑もあり、彼の党入りを強く望んできた。そしてNongはVeeの政党に入り候補者となった。しかし、過去のとある秘密が、2人の絆を試し運命を変えることになると、2人はまだ知らない…。
Nongを演じるのは、 長らく大手放送局CH3に所属し数々のドラマに主演してきた有名俳優で、2023年にフリーランスに転身し今作が久しぶりの主演、かつ初のBLドラマ作品への出演となるBoy Pakorn。そしてVeeは、オフィスBLドラマの名作『Step By Step』（2023）に主演し、歌手としても活動しているBen Bunyapolが演じている。
タイ本国では、きょう12日にMonomaxでの配信がスタートした本作。26日より第1話と第2話を、10月3日に第3話と第4話を、以降は毎週金曜深夜0時（24時）より1話ずつ、全8話の配信を予定している。
■『MANDATE』配信概要
監督
Prin Kiratirattanalak
キャスト
Nong：Pakorn Chatborrirak（Boy）
Vee： Bunyapol Likhitamnuayporn（Ben）
配信スケジュール
第1話・第2話： 9月26日（金） 深夜0時（24時）
第3話・第4話：10月3日（金） 深夜0時（24時）
以降、毎週金曜深夜0時（24時）に1話ずつ配信予定
■TELASA配信予定・配信中の主なタイドラマ・オリジナルバラエティ
・タイドラマ＆バラエティ
『Doctor’s Mine』
『The Boy Next World Series』
『BUSSING THAILAND』
『Sweet Tooth, Good Dentist』
『Ossan’s Love Thailand』
『Ossan’s Love Thailand 〜The Two of Us〜』
『SOTUS S The Series』
『My Love Mix-Up!消えた初恋』
『Our Skyy2』
『23.5』
『The Loyal Pin』
『My Marvellous Dream is You（Dream GL）』
・テラサオリジナルバラエティ
『Earth＆Mixのニッポン！ホットスポットin豊洲』
『Fay＆Mayのニッポン！初体験ツアー たこ焼き作りに挑戦！』
『Freen＆Beckyのニッポン！ココ行ってみませんか？in大阪』
『Tay＆Newの大好きグルメツアーin銀座』
『Krist＆Singto Jimmy＆Seaの浅草でお正月体験』
『Earth＆Mix「おっさんずラブ-リターンズ-」出演に密着！』
『E.M.S EARTH-MIX SPACE in JAPAN』
『Bright & Win Samurai Sword』
『Max＆Tulのゆかいなお菓子パーティー』など
