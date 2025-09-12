俳優の寺島進（61）が11日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。自身がまねができないと思う人気俳優について語った。

番組MCの女優・飯島直子とは共演経験がないという寺島。飯島が、夫婦役やきょうだい役での共演の可能性について触れると、寺島は「ちょっとどうなっちゃうんだろうね？」と思案。自身は男3兄弟で育ったため、妹がいるという感覚について「分かんないんだよね」と困惑した。

これに飯島は「でも大丈夫ですよ、役者なんで」とフォローしたが、寺島は「役者ったって生き様が出ちゃうからね」と吐露。「芝居なんてうまいやつはゴマンといるんだよ。でも何やかんや生き様が出る。やっぱり中井さんのまねは出来ない」と、俳優・中井貴一の名前を挙げた。

フジテレビの人気ドラマ「最後から二番目の恋」のシリーズ3作目「続・続・最後から二番目の恋」を見ていたという寺島は「だって品があるもん、やっぱり。俺は下品だもん」と謙そんしながら、「いややっぱり違う、違うよ」とキッパリ。「小泉（今日子）さんなんかもさ、あの人も男前なんだよね」と続け、「ホントにあの番組を見ると、（飯島）直子もキョンキョンもいい年の重ね方をしてる」と絶賛していた。