「and ST」オンラインに『New Balance』が登場！新作など豊富なアイテムを、お得にゲットできるよ
東京・原宿にある「and ST TOKYO（アンドエスティトーキョー）」にて、『New Balance（ニューバランス）』のポップアップが、9月12日（金）〜30日（火）の期間限定でオープン。
ウェブストア「and ST（アンドエスティ）」でも、『New Balance』ショップが9月24日（水）12:00に誕生します。お得なキャンペーンが実施されるので、あわせて要チェック。
ストアには、最新コレクションが公式ならではの豊富な品ぞろえで登場しますよ。
「and ST」に『New Balance』がオープン
“みんなと、もっと。つながる。”がコンセプトの「and ST」は、ファッションを通じた自社ブランド以外とのつながりを拡大中。
スポーツカテゴリーで人気の高い『New Balance』のアイテムを、「and ST」のエッセンスによって、日常着として取り入れやすいブランドMIXのスタイリングで提案します。
『New Balance』のアパレルやシューズと、「and ST」出店ブランドのアイテムを組み合わせることで、より遊び心のあるデイリーコーデを楽しめること間違いなし。
今回は、「and ST」にラインナップする『New Balance』の最新アイテムから、代表作をピックアップしてご紹介します。
スエード×メッシュの新色「スニーカー」で秋ムード
「WL996V2」（税込1万2980円）は、1988年に登場した「996」をアレンジしたアッパーに、厚底ソールを組み合わせた、「996T」の新色スニーカー。
オリジナルの「996」よりも、ちょっぴり丸みを帯びたフォルムがかわいらしい印象です。
スエード×メッシュの異素材ミックスからなるアッパーは、ポイントにブラックが配された、秋冬にぴったりなカラーリング。
サイズは、0.5cm刻みで22〜25.5cmでの展開です。
「トップス」をコーデに投入するだけでマンネリ脱出◎
続いては、アパレルラインをご紹介します。
「メッシュ ジャージ ロングスリーブトップ」（税込9900円）は、バスケットからインスパイアされたというメッシュ素材のロングスリーブトップス。
光沢感のあるサテン襟も、天才的なかわいさ…。甘め要素があることで、スポーティーになりすぎないのもいいですよね。
カラーは、GALAXY BLUE／SEA SALTの2色で展開されていますよ。
カジュアルな「ウーブンカーゴパンツ」（税込1万1000円）は、ゆったりとリラックスして履けそう。
裾のスナップボタンで丈とシルエットを調整できる万能ボトムは、ウエストの外だしドローコードがアクセントです。
カラーはBLACK／LINENの全2色で、サイズはS〜XLがお目見え。
お得に『New Balance』の最新アイテムをGET！
ウェブストア「and ST」にオープンする『New Balance』は、人気のシューズからアパレル、雑貨まで幅広くラインナップするそう。
9月24日（水）12:00〜10月1日（水）11:59の間、一部商品が対象の“タイムセール”と、全品対象の“ポイント20％還元”が実施されるので、この機会にぜひお買い物を楽しんじゃいましょう。
New Balanceポップアップ
場所：WITH HARAJUKU 1F（東京都渋谷区神宮前1-14-30）
期間：2025年9月12日（金）〜30日（火）
営業時間：平日 11:00〜21:00／土日祝 10:00〜21:00
and ST公式Instagram：@andst.tokyo
and ST特設ページ：https://www.dot-st.com/
参照元：株式会社アンドエスティHD プレスリリース
