東京マリオットホテル、聖夜にふさわしい「RED」をキーカラーにした「Christmas Cake ＆ Bread 2025」を期間限定開催
東京マリオットホテル（東京都品川区）は、今冬大切な人とのひとときに華やぎを添えるクリスマスケーキをはじめとしたホリデーシーズン商品を展開する今年の東京マリオットホテルのクリスマステーマは「The Art of Festive Dining （ジ アート オブ フェスティブ ダイニング）−祝祭にアートな美食を−」。聖夜を華々しく祝うにふさわしい「RED（レッド）」をキーカラーにパティシエとシェフの感性が表現された美食の数々を用意した。
クリスマスケーキは、毎年受付開始日に完売するビーントゥバーチョコレートをふんだんに使用したバラを模った「Rose（ローズ）」をはじめ、真っ赤なキルティング紋様が目を引くブッシュドノエル「Noel Matelasse（ノエル・マトラッセ）」など全5種をラインアップ。クリスマスシーンをさらに盛り上げるクリスマスブレッドからは、シュトーレンやパネトーネ、ビッグサイズが印象的なデンマークのクリスマス伝統菓子・カイングラといった全5種の個性豊かなアイテムも並ぶ。また、レストラン「ラウンジ＆ダイニング G」では、12月20日〜25日の6日間限定で特別なクリスマスディナーコースを提供。メインディッシュのビジュアルインパクトの大きなLボーンステーキをはじめ、お祝いのひとときに華やぎを添える全5品がテーブルを彩る。
東京マリオットホテルならではの上品で華やかなクリスマスアイテムで、歓びに満ち溢れた冬のひとときを楽しんでほしい考え。
［小売価格］
Rose：1万8000円
Noel Matelasse：7000円
Tart Chocolat Fraise：6500円
Vegan Shortcake：6000円
Christmas Shortcake：（大）6500円／（小）5500円
［予約開始日］10月1日（水）
東京マリオットホテル＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyomc-tokyo-marriott-hotel/overview