ホテルニューグランドは、10月8日から、秋の新商品「マロングラッセ」を販売する。

フランスの伝統菓子「マロングラッセ」は、ヨーロッパでは“最愛の人に永遠の愛を誓う贈り物”として大切にされているお菓子であり、栗そのものの風味を活かした深みのある美味しさと、しっとりとした食感が魅力となっている。本場イタリアから仕入れた栗にゆっくり時間をかけて蜂蜜を含ませ、ラムとブランデーを独自に配合して丁寧に香り豊かに仕上げた。一口食べると口いっぱいに広がる芳醇な香りと味わい、艶やかな美しい仕上がりは、特別な日のデザートにぴったりとなっている。ゴールドの包み紙をまとい、ニューグランドブルーのボックスに並ぶ高級感あるパッケージは、大切な人への贈り物にもおすすめとなっている。

［販売概要］

販売開始：10月8日（水）から

価格：マロングラッセ（15個入り）5400円（税込）

※洋酒を使用している

販売店舗：

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ／045−681−1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND／045−681−1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店／045−534−3970（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp