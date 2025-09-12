プラザ・プレミアム・グループは、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の新ターミナル1に2つのラウンジを開設する。

「プラザ・プレミアム・ファースト・ラウンジ」は、アラカルト料理、厳選された料理、専用バーでカクテルを提供する。プライベート空間で過ごせるインフィニティルームも備える。広さは9,300平方フィート。制限エリアに位置する。

「プラザ・プレミアム・ラウンジ」は、料理やバー、シャワー、ビジネスセンターを備える。広さは4,200平方フィート。一般エリアに位置する。

新たなターミナル1は、空港南側の現在のターミナル1と閉鎖されたターミナル2、旧ターミナル3の跡地に建設している。建設は段階的に進められ、最初の14か所のゲートを含む第1段階は2026年にオープンする。2030年の完成を目指し、最終的には広さ260万平方フィート、23か所のゲートを備えた空港最大のターミナルとなる。

すでに、エバー航空とエア・セルビア、中国国際航空、フィリピン航空、エールフランス航空、エティハド航空、LOTポーランド航空、KLMオランダ航空、大韓航空、スカンジナビア航空、ターキッシュ・エアラインズ、ニュージーランド航空、ロイヤル・エア・モロッコ、チャイナエアライン、カタール航空、エジプト航空が乗り入れる意向を発表している。