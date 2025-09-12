日本航空（JAL）は、「旅リピマイルキャンペーン」を8月18日から12月25日まで開催している。

キャンペーンの参加登録および事前アンケートに回答の上、対象路線・対象運賃で同一路線を2往復した、18歳〜29歳のJALマイレージバンク会員を対象に、2,000マイルをプレゼントする。2往復目の往路搭乗前日までにキャンペーンの参加登録とアンケートの回答を済ませる必要がある。

搭乗期間は9月1日から12月26日まで。対象運賃は公式ウェブサイトで購入したスカイメイト、スペシャルセイバー、往復セイバー、セイバーの国内線運賃。マイルは2026年2月中旬ごろに積算する。

対象路線は、JAL、ジェイエア、日本トランスオーシャン航空（JTA）が運航する、東京/羽田〜大阪/伊丹・関西・札幌/千歳・名古屋/中部・福岡・沖縄/那覇・女満別・旭川・釧路・帯広・函館・青森・三沢・秋田・山形・小松・南紀白浜・岡山・出雲・広島・山口宇部・徳島・高松・高知・松山・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・奄美大島・宮古・石垣線、東京/成田〜大阪/伊丹・名古屋/中部線、札幌/千歳・福岡・沖縄/那覇・函館・青森・三沢・秋田・花巻・仙台・山形・新潟・隠岐・出雲・松山・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・奄美大島線、大阪/関西〜札幌/千歳・沖縄/那覇・宮古・石垣線、札幌/千歳〜名古屋/中部・福岡・女満別・釧路・函館・青森・花巻・仙台・広島線、名古屋/中部〜沖縄/那覇線、福岡〜沖縄/那覇・花巻・仙台・徳島・高知・松山・宮崎・奄美大島線、沖縄/那覇〜小松・岡山線。