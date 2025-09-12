東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、11月11日から12月25日までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。

東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの人々と楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードとなっている。

東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーでミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いであいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演する。また、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントを楽しめる。

さらに、それぞれのパークではクリスマスツリーが登場するほか、クリスマスらしさ満点のグッズやメニューを展開する。そして、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がロマンティックにパークの夜空を彩る。

ディズニーホテルでは、クリスマスならではのスペシャルメニューに加え、クリスマスデコレーションやイルミネーションを展開する。また、ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気を楽しめるデコレーションが登場する。

家族やパートナーなど、大切な人と一緒に、東京ディズニーリゾートで心あたたまる素敵なクリスマスを過ごしてほしい考え。

東京ディズニーランドでは、サンタクロースのトイファクトリーに届く手紙に書かれた子どもたちの願いを叶えるため、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストの人々と楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演する。パレードは、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまり、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊も登場する。クリスマスの魔法によって心をもったおもちゃたちの奏でるユニークでにぎやかな音楽とダンスで、おもちゃのクリスマスは最高潮を迎える。みんなの願いが叶いゲストの人々の笑顔と幸せがいっぱいになったとき、ディズニーの仲間たちとサンタクロース、おもちゃたちは喜び合い、かけがえのないマジカルなクリスマスとなるという。





東京ディズニーシーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演する。ミッキーマウスやダッフィーをはじめとするディズニーの仲間たち、そしてサンタクロースがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗ってメディテレーニアンハーバーに登場する。華やかで楽しいクリスマスソングにのせて、ゲストの人々に心温まるひとときを届ける。

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントでは、昨年同様3つのアトモスフィア・エンターテイメントを公演する。アカペラによる美しいハーモニーでクリスマスソングを届ける「クリスマスキャロラーズ」や、クラリネットとアコーディオンによる3人組がアメリカンウォーターフロントを巡りながら音楽を奏でる「ホリージョリートリオ」、陽気でにぎやかな演奏を披露するスペシャルバンド「ホリデーワンダーバンド」のバラエティ豊かな音楽がクリスマス気分をさらに盛り上げる。

東京ディズニーランドでは、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」がクリスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場するほか、クリスマスソングにのせて華麗な花火がパークの夜空を彩る「スターブライト・クリスマス」を今年も実施する。なお、各エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合がある。





東京ディズニーランドのワールドバザール中央と、東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントには、高さ約15メートルの華やかであたたかくきらめくクリスマスツリーがそびえ立つ。また、東京ディズニーランドのシンデレラ城前には「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をモチーフにしたデコレーションが登場し、パークを楽しく演出するほか、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーには、イルミネーションの施されたツリーのデコレーションが新たに設置され、夜のパークをより一層ロマンティックに演出する。

東京ディズニーランドの「カントリーベア・シアター」は、11月1日〜来年1月12日）の期間、クリスマスシーズンの特別バージョン「カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”」で運営する。クリスマスを祝ってカントリーベアバンドが繰り広げるさまざまなウィンターソングにのせた愉快なレビューを楽しんでほしいとのこと。また、「ホーンテッドマンション」では、9月16日から来年1月12日までの期間、スペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」を実施する。なお、「カントリーベア・シアター」は、ハウス食品グループ本社が提供している。





2つのパークでは、「ディズニー・クリスマス」のスペシャルグッズを、イベント開始に先立ち11月10日から販売する。ミッキーマウスとディズニーの仲間たちがパークでクリスマスの準備を楽しむ様子が描かれたグッズのほか、優しい色合いの衣装に身を包んだクリスマスの妖精“リルリンリン”のセーターやぬいぐるみショルダー、カチューシャなどが登場する。そのほか、東京ディズニーランドでは「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の衣装がモチーフになったぬいぐるみバッジなどが登場する。

クリスマスをイメージしたスペシャルメニューを、11月1日から先行販売する。東京ディズニーランドでは、「リフレッシュメントコーナー」や「グランマ・サラのキッチン」などでクリスマスを感じてもらえるメニューを販売する。また、「アイスクリームコーン」では、パークの定番メニューであるポップコーンとチュロスを使ったチョコ尽くしのサンデーも登場する。東京ディズニーシーでは、「ホライズンベイ・レストラン」や「カフェ・ポルトフィーノ」で、ローストビーフやグリルドビーフなどを楽しめるセットが登場する。





「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」のショー鑑賞券がついた一部のプランでは、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の鑑賞席が選択できるようになる。さらに、パークレストラン利用券がついた一部のプランでは「ホライズンベイ・レストラン」を予約することで、クリスマス期間限定メニューを楽しめる。なお、「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」は、ディズニーホテルの宿泊に、滞在期間中のパークチケットやアトラクション利用券などがついた公式宿泊プラン。プラン内容など詳しくは東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトをみてほしいという。





ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテルの3つのレストランでは、11月1日から12月25日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」をテーマにしたスペシャルメニューを用意する。美しく彩られたクリスマスならではのメニューを、ぜひ堪能してほしいとのこと。また、すべてのディズニーホテルでは、11月11日から各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションやイルミネーションが華やかで幻想的な空間を演出する。ディズニーホテルでも心に残る特別なひとときを過ごしてほしい考え。





ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・クリスマス」を楽しめるラッピングモノレールを運行するほか、クリスマス期間では初めてのスタンプラリーを実施する。また、期間限定のフリーきっぷやディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場する。





舞浜駅前の商業施設イクスピアリでは、街の中央セレブレーション・プラザにモミの木（生木）を使用したクリスマスツリーが今年も登場する。イクスピアリの街はツリーやリース、イルミネーションでデコレーションされ、ショップやレストランでもクリスマスギフトにぴったりのアイテムや、この時期だけの限定メニューなどが登場する。

［開催日］11月11日（火）

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp