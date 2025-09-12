小田急リゾーツは、「エディット バイ セブン 富士御殿場」を9月1日に開業した。

建物は地上10階建て、隣接のドッグフレンドリー棟は3階建て。客室は9タイプ、49室を設け、うちペット同伴客室6室。全室にバルコニーを備え、富士山は4階以上の客室から望める。最大8名までのタイプや一部サウナ付き客室などを用意する。

館内には最大8名で利用できる貸切サウナ（午前7時から午後11時まで、1枠2時間・5枠制）を設ける。料金は平日12,000円、休日・祝日14,000円（2名まで同額、以降1名ごとに2,000円追加）。またドックフレンドリー棟屋上のドックランを午前6時から午後6時まで（冬季は午前7時から午後5時まで）営業する。さらに宿泊者は標高2,500メートル相当の低酸素ジムを無料利用できる。

1階のダイニング「BASE445」では、オープンサンドウィッチ（1,980円）やアメーラトマトのブルスケッタ（1,100円）、牛すじボロネーゼパスタ（1,925円）などを提供する。営業時間はモーニングが午前7時から10時まで、ディナー・バーが午後5時から10時半まで、いずれもラストオーダーは閉店30分前。客室へのテイクアウトもできる。

1泊1室あたりの料金は38,000円（税込）から。

アクセスは、東名高速道路御殿場インターチェンジ（IC）から車で2分。