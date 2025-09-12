板野友美、「わたしとデートしたらこんな感じ？」デート風動画に「想像が膨らみます」「可愛すぎて飛んだ」反響
タレントの板野友美さんは9月11日、自身のInstagramを更新。デート風の動画を公開しました。
【動画】板野友美との“デート”とは？
コメントでは、「可愛すぎますっ」「最高のデートですね！」「うわーデートしてる気分になりました」「可愛すぎる！！最高のデート」「ええなあ〜かっこよすぎる！！」「想像が膨らみます」「ともちんとデートしたすぎる！！」「可愛すぎて飛んだ」「ともちんどんどん綺麗になっていく」「素敵な動画ありがとうございます」と、歓喜の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ええなあ〜かっこよすぎる！！」「わたしとデートしたらこんな感じ？」と題し、動画を1本公開している板野さん。外を歩く姿やそばを食べる姿など、板野さんと一緒に街デートを体験しているような気持ちになれる動画です。カメラに向かって笑顔もたびたび見せてます。
“ノーマルカメラ”で撮影した姿8月31日の投稿でも、自身の美貌を披露していた板野さん。こちらは“ノーマルカメラ”で撮影したとのことです。ドアップのショットもあり、肌のきれいさが際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
