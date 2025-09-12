リメイク版「オホーツクに消ゆ」発売1周年記念30％OFFセール＆Steamキープレゼントキャンペーン開催堀井雄二氏をはじめ開発陣からの記念メッセージも公開
ジー・モードは、Nintendo Switch/Steam用推理アドベンチャーゲーム「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～」が9月12日に発売から1周年を迎えたことを記念し、初の30％オフセールやプレゼントキャンペーンを実施する。
本作は、堀井雄二氏がシナリオを手がけたアドベンチャーゲーム「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ」のリメイク版。事件のその後、2024年を舞台にした堀井雄二氏監修の完全新作ストーリーも収録されている。
今回、原作およびリメイク版の制作に携わった開発陣による、ファンのへ向けた記念メッセージも公開された。作品に込めた想いやイベントでの思い出など、ここでしか読めない貴重なコメントが届いている。
「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～」1周年キャンペーン
（1）「オホーツクに消ゆ」初の30％オフセール開催中
Nintendo Switch／Steamにて、過去最大の30％オフセールが開催されている。
Nintendo Switch版
セール価格：4,800円 → 3,360円 ※30％OFF
セール期間：10月8日（水）23時59分まで
□Nintendo Switch ストアページ
Steam版
セール価格：4,800円 → 3,360円 ※30％OFF
セール期間：9月25日（木）23時59分まで
□Steam ストアページ
※ファミコン版「オホーツクに消ゆ」が遊べる、Nintendo Switchパッケージ版も発売中。詳しくは以下のページで確認できる。
□製品情報のページ
（2）Steamキープレゼントキャンペーン！
発売1周年を記念し、「オホーツクに消ゆ」Steamキーを抽選で5名にプレゼントするキャンペーンが実施される。
【応募期間】
9月12日（金） ～ 9月17日（水）23時59分まで
【賞品内容】
「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～」Steamキー 1本
【応募方法】
（1）オホーツクに消ゆ公式Xと、ジー・モード公式Xの2アカウントをフォローする。
（2）オホーツクに消ゆ公式Xの対象ポストをリポストする。
□オホーツクに消ゆ 公式X
□ジー・モード公式X
※当選された方にのみ、オホーツクに消ゆ公式XからDMが届きます。
※キャンペーンの詳細は対象ポストをご確認ください。
（3）開発陣による、記念メッセージ公開！【堀井 雄二氏（原作・シナリオ）】
オホーツクに消ゆ、リメイクリリースから1年が経ちました。およそ40年前の作品がまたこうして皆さまにプレイしてもらえて、とても感無量です。
ありがとう、そして、おめでとう1周年です！【塩崎 剛三氏（監修・QC）】
リメイク版発売1周年、おめでとうございます。
北海道にロケハンに出かけたのが1983年9月。緩い時代だったので、「ゲーム作りで北海道に行きます！」って宣言しても、まったく反対意見はなかったです。
取材特集が雑誌「ログイン」で数号にわたって掲載可能だという見通しがたって、みんな喜んでたぐらい。でもプロジェクト自体は、すべてが初めてだったので、手探りの連続でした。
そこから42年っ！ 息の長い作品って、素晴らしいですね。【折尾 一則氏（プロデュース）】
なんと！ もう一周年ですか、おめでとうございます！
40年前の開発メンバー全員が揃ってのプロジェクトでした。今思えば、それだけでもすごいことですね。
発売後に行なわれたファンイベント等で熱烈なファンの方たちに触れ、何年経っても愛され続けているタイトルなんだなと感じました。
今年も北海道に行きた～い！【荒井 清和氏（キャラクターデザイン・原画）】
リメイク版のキャラクターを描くにあたり、冒頭のまりなのワンショットでプレーヤーをゲームに引き込ませることが大事と考え、最終締め切りギリギリまでまりなの表情を微調整していました。
また、年老いた俊介と真紀子を老けさせすぎないように、多少の品のよさみたいな雰囲気も漂わせられればと、そのへんに気をつけました。
あのシュンと真紀子がかなり老け込んだ老人になってしまうと熱いファンの方々を失望させてしまいますからね。
リメイク版発売から1年、エンディングまでプレイ済みの人も多いと思いますが、何周かするとまた違う味わいもあるかもしれません。
そして未プレイの人に「オホーツクに消ゆ」の面白さを啓蒙してつなげていっていただければうれしいです。【上野 利幸氏（サウンド）】
リメイク版発売から1年、あっという間でしたね。
この間、管弦楽演奏会やトークライブ、ファンミーティングツアーなど様々な関連イベントも開催され、ファンのみなさんの「オホーツク愛」を再認識することができました。
そうそう、このゲームをきっかけに北海道に興味を持ったなら、ぜひ「現場」へ足を運んでみてください。時代とともに変化している場所もありますが、広大なスケールを体感できる聖地巡礼の旅（捜査?）は格別なものになるはずですよ、ボス！
「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～」概要
【発売日】2024年9月12日
【価格】Nintendo Switchパッケージ版：8,800円、Nintendo Switch ダウンロード版／Steam版：4,800円
【ジャンル】推理アドベンチャー
【プレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch/Steam
【対応言語】日本語、英語、簡体字、繁体字
【CERO】B（12歳以上対象）
(C)G-MODE Corporation／(C)ARMOR PROJECT cKADOKAWA