「ギターも弾けるんか？」吉田沙保里、弾き語り披露に「うまっ」「新たな一面ですね」と絶賛の声！
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは9月11日、自身のInstagramを更新。ギターの弾き語りを披露しました。
【写真】吉田沙保里、ギター弾き語り披露に絶賛の声！
この投稿にファンからは、「うまっ」「さおりさんの歌を聴くとホッとする」「うまくなってる」「新たな一面ですね！」「か、かわいい。」「めっちゃ心が落ち着きました」「ギターお上手」「ギターも弾けるんか？凄過ぎるわ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「さおりさんの歌を聴くとホッとする」吉田さんは「こギター 〜点描の唄〜」とつづり、1本の動画を投稿。弾き語りの様子を披露しました。Mrs. GREEN APPLEの『点描の唄」をギターに合わせて歌い、そのきれいな歌声と演奏力が印象的。思わずほっこりと癒される、すてきなパフォーマンスです。
「いろいろできるんですね」吉田さんは8月22日の投稿でも、「ギター 〜変わらないもの〜」とつづり、弾き語りを披露。コメントでは、「いいなあ沙保里さんの歌」「いろいろできるんですね」「すごい歌も上手だし声が癒されます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
