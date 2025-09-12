元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは9月11日、自身のInstagramを更新。ギターの弾き語りを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉田沙保里さん公式Instagramより）

【写真】吉田沙保里、ギター弾き語り披露に絶賛の声！

「さおりさんの歌を聴くとホッとする」

吉田さんは「こギター　〜点描の唄〜」とつづり、1本の動画を投稿。弾き語りの様子を披露しました。Mrs. GREEN APPLEの『点描の唄」をギターに合わせて歌い、そのきれいな歌声と演奏力が印象的。思わずほっこりと癒される、すてきなパフォーマンスです。

この投稿にファンからは、「うまっ」「さおりさんの歌を聴くとホッとする」「うまくなってる」「新たな一面ですね！」「か、かわいい。」「めっちゃ心が落ち着きました」「ギターお上手」「ギターも弾けるんか？凄過ぎるわ」との声が寄せられました。

「いろいろできるんですね」

吉田さんは8月22日の投稿でも、「ギター　〜変わらないもの〜」とつづり、弾き語りを披露。コメントでは、「いいなあ沙保里さんの歌」「いろいろできるんですね」「すごい歌も上手だし声が癒されます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)