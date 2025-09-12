KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、映像配信サービス「TVer」の番組を視聴すると、データ使い放題のプロモコードがもらえるキャンペーンを開始した。期間は9月30日まで。

期間中、TVerの特設Webサイトの応募ボタンから応募のうえ、TVer IDにログイン。TVerの番組を10以上視聴すると、キャンペーンに参加できる。

特賞は「データ使い放題（7日間）」12回分、1等は「データ使い放題（1時間）」10回分、2等は「データ使い放題（1時間）」5回分、3等は「データ使い放題（1時間）」3回分、4等には「データ使い放題1時間）」1回分が当たる。

抽選回数は1TVer IDごとに1回。VOD番組のみ視聴回数にカウントされ、リアルタイム配信やスペシャルライブ配信は対象外となる。プロモコードは10月13日～10月31日の間に、TVerに登録したメールアドレスに届く。

トッピング名 利用期限 特賞 データ使い放題(7日間)12回分 2026年2月14日 1等 データ使い放題(1時間)10回分 2026年1月15日 2等 データ使い放題(1時間)5回分 12月1日 3等 データ使い放題(1時間)3回分 4等 データ使い放題(1時間)1回分