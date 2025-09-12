お願いポーズがかわいすぎて反則！“コテン”と傾いた猫に4.5万いいねの嵐【ママリ】
「お願いしにゃす」甘え上手な猫に4.5万いいね
ニコ🐾ミア🐱体格差兄妹(@nico_mia_life)さんの投稿です。ペットをなでると人間が癒やされますが、ペットもまた「ナデナデ」が好きな子がいるようです。
©nico_mia_life
なでなでお願いしにゃす
ペコリとして「なでなで」のお願いをされては、断る余地はないですね。むしろこちらから「ナデさせてください…！」とお願いするレベルのかわいさのように思えます。
この投稿には「いつまでもナデナデする」「頭吸いたい」「毎日お願いされたい」など、猫好きからのリプライがたくさんついていました。おねだり上手な猫ちゃんの写真は、たくさんの人に癒やしをもたらしたようです。日々の疲れも飛んでいきそうな、とってもかわいい投稿でした。
お見事！まん丸になったお餅猫に1万いいね
福ちゃん(@fukuchanwhite)さんがの投稿です。白くてふわふわで、まん丸なものがソファにあったら、クッションと勘違いしてしまいそうですよね。
しかし、よく見ると三角のお耳が…。「まん丸」の正体は？
©fukuchanwhite
○
一瞬見ただけでは、本当にクッションではないかと間違えてしまいそう。よく見ると、ぴょこっと見える耳がかわいいですね。きっと、いい夢を見ているのでしょう。それにしても見事な丸ですよね。
この投稿に、「雪見大福？」「今日は寒いよね」などのリプライが寄せられました。こんなかわいいまん丸が家にいたら幸せになれそう。かわいくてほっこりする癒やしの投稿でした。
引き出しにある「ふわっふわ」正体に6.2万いいね
猫のレモンと犬のポテチ(@Lemon0517ch)さんの投稿です。猫は飼い主が気づかぬうちに、お気に入りの場所を見つけることがありますよね。ただ、場合によっては「どうやって入ったの？」という場所を好きになることも。
愛猫・レモンちゃんは、まさに「どうやって入ったの？」という場所に入っていたそうです。
©Lemon0517ch
引き出しあけたらいるうちのネッコ
引き出しを開けたらレモンちゃんが！触り心地がよさそうな毛並みは、まるでふわふわのセーターやマフラーのようですよね。
この投稿には「かわいい」「きれいにおさまってる」「うちの引き出し開けたらレモンちゃん出てこないかな」といったリプライがついていました。不意打ちのかわいさにキュンとする、すてきな投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）