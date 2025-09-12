お願いポーズがかわいすぎて反則！“コテン”と傾いた猫に4.5万いいねの嵐【ママリ】

「お願いしにゃす」甘え上手な猫に4.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ニコ🐾ミア🐱体格差兄妹(@nico_mia_life)さんの投稿です。ペットをなでると人間が癒やされますが、ペットもまた「ナデナデ」が好きな子がいるようです。





投稿者・ニコ🐾ミア🐱体格差兄妹さんのお家の猫ちゃんは、ある日ぺこりと頭を下げて、ナデナデをお願いしているような仕草を見せました。そのポーズがあまりにもかわいくて…。

なでなでお願いしにゃす

ペコリとして「なでなで」のお願いをされては、断る余地はないですね。むしろこちらから「ナデさせてください…！」とお願いするレベルのかわいさのように思えます。



この投稿には「いつまでもナデナデする」「頭吸いたい」「毎日お願いされたい」など、猫好きからのリプライがたくさんついていました。おねだり上手な猫ちゃんの写真は、たくさんの人に癒やしをもたらしたようです。日々の疲れも飛んでいきそうな、とってもかわいい投稿でした。

お見事！まん丸になったお餅猫に1万いいね

福ちゃん(@fukuchanwhite)さんがの投稿です。白くてふわふわで、まん丸なものがソファにあったら、クッションと勘違いしてしまいそうですよね。



しかし、よく見ると三角のお耳が…。「まん丸」の正体は？

○

一瞬見ただけでは、本当にクッションではないかと間違えてしまいそう。よく見ると、ぴょこっと見える耳がかわいいですね。きっと、いい夢を見ているのでしょう。それにしても見事な丸ですよね。



この投稿に、「雪見大福？」「今日は寒いよね」などのリプライが寄せられました。こんなかわいいまん丸が家にいたら幸せになれそう。かわいくてほっこりする癒やしの投稿でした。

引き出しにある「ふわっふわ」正体に6.2万いいね

猫のレモンと犬のポテチ(@Lemon0517ch)さんの投稿です。猫は飼い主が気づかぬうちに、お気に入りの場所を見つけることがありますよね。ただ、場合によっては「どうやって入ったの？」という場所を好きになることも。



愛猫・レモンちゃんは、まさに「どうやって入ったの？」という場所に入っていたそうです。

引き出しあけたらいるうちのネッコ

引き出しを開けたらレモンちゃんが！触り心地がよさそうな毛並みは、まるでふわふわのセーターやマフラーのようですよね。



この投稿には「かわいい」「きれいにおさまってる」「うちの引き出し開けたらレモンちゃん出てこないかな」といったリプライがついていました。不意打ちのかわいさにキュンとする、すてきな投稿でした。

