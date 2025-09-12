正午前の名古屋市内は、雲が広がり、時々弱い雨を観測しています。この時間の気温は28.3℃、湿度は74％です。

【写真を見る】午後は岐阜･三重で非常に激しい雨に注意 3連休最終日は晴れて厳しい暑さに… 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/12 昼）

きょうは午後も変わりやすい天気になるでしょう。大気の不安定な状態が続き、岐阜県や三重県を中心に非常に激しい雨の降る所がある見込みです。

最高気温は各地で30℃前後になるでしょう。猛暑にはならないものの、湿度が高いため蒸し暑く感じられそうです。



【あすの天気】

雨の降りやすい空模様が続き、所々で活発な雨雲がかかるでしょう。夜にかけて雷や急にザッと強まる雨など天気の急変にご注意ください。

【週間予報】

あさって日曜日は愛知県や三重県を中心に日差しが戻りますが、雨の降る所もあるでしょう。3連休最終日の月曜日は晴れて厳しい暑さになる見込みです。



来週は名古屋や岐阜で猛暑日になる日があるでしょう。引き続き熱中症にご注意ください。